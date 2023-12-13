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    • Газзаев назвал российских игроков, которыми у него интересовался Венгер

    Газзаев назвал российских игроков, которыми у него интересовался Венгер

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что общался с экс-тренером «Арсенала» Арсеном Венгером на тему российских футболистов.

    «Совершенно откровенно могу сказать, что Арсен Венгер интересовался и у меня лично спрашивал про Игоря Акинфеева и Андрея Аршавина. На протяжении пяти лет мы встречались на форуме великих тренеров Европы. Ну, естественно, я дал ему самые лучшие характеристики».

    Мне кажется, что Игорь сделал правильный выбор. Он настоящий патриот своего клуба, настоящий патриот своей страны. Он добился очень многого. Думаю, что это пример для молодого поколения», – сказал Газзаев.

    • Акинфеев играл против «Арсенала» в Лиге чемпионов на ноль в 2006 году.
    • Игорь дебютировал за ЦСКА 20 лет назад.
    • Аршавин по ходу карьеру играл за «Арсенал» Венгера.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25441

      bset 32 минуты назад

      Раз Акинфеев правильно сделал, получается, Аршавин сделал неправильно? Ну и логика

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2239

      LOKOfanatik19 41 минуту назад

      А еще спрашивал про усы, я смешливо переводил тему.

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