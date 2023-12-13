Газзаев назвал российских игроков, которыми у него интересовался Венгер

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что общался с экс-тренером «Арсенала» Арсеном Венгером на тему российских футболистов.

«Совершенно откровенно могу сказать, что Арсен Венгер интересовался и у меня лично спрашивал про Игоря Акинфеева и Андрея Аршавина. На протяжении пяти лет мы встречались на форуме великих тренеров Европы. Ну, естественно, я дал ему самые лучшие характеристики».

Мне кажется, что Игорь сделал правильный выбор. Он настоящий патриот своего клуба, настоящий патриот своей страны. Он добился очень многого. Думаю, что это пример для молодого поколения», – сказал Газзаев.

Акинфеев играл против «Арсенала» в Лиге чемпионов на ноль в 2006 году.

Игорь дебютировал за ЦСКА 20 лет назад.

Аршавин по ходу карьеру играл за «Арсенал» Венгера.

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