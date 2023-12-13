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    • В Колумбии сообщили о травме нападающего «Зенита» Кассьерры

    В Колумбии сообщили о травме нападающего «Зенита» Кассьерры

    Федерация колумбийского футбола сообщила, что нападающий «Зенита» Матео Кассьерра не сможет принять участие в сборе национальной команды Колумбии из‑за мышечной травмы.

    «Тренерский штаб сборной Колумбии сообщает, что Матео Кассьерра из российского «Зенита» не сможет принять участие в сборе из‑за мышечной травмы, которая не позволяет ему быть в полной форме.

    Тренер Нестор Лоренсо, его штаб и команда желают Кассьерре скорейшего выздоровления, надеясь, что при следующей возможности он сможет снова стать частью сборной Колумбии», – говорится в сообщении.

    • Сборная Колумбии 17 декабря, на выезде сыграет с командой Мексики в товарищеском матче.
    • Кассьерра в нынешнем сезоне провел за «Зенит» 22 матча и забил 15 голов.

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    Источник: Официальный сайт Федерации колумбийского футбола

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