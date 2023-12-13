В Колумбии сообщили о травме нападающего «Зенита» Кассьерры

Федерация колумбийского футбола сообщила, что нападающий «Зенита» Матео Кассьерра не сможет принять участие в сборе национальной команды Колумбии из‑за мышечной травмы.

«Тренерский штаб сборной Колумбии сообщает, что Матео Кассьерра из российского «Зенита» не сможет принять участие в сборе из‑за мышечной травмы, которая не позволяет ему быть в полной форме.

Тренер Нестор Лоренсо, его штаб и команда желают Кассьерре скорейшего выздоровления, надеясь, что при следующей возможности он сможет снова стать частью сборной Колумбии», – говорится в сообщении.