«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА заинтересовались защитником сборной Турции

«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» назвали главными претендентами на центрального защитника «Галатасарая» Абдюлькерима Бардакджи в ближайшее зимнее трансферное окно. По данным ASpor, к игроку проявляют интерес и нескольких европейских клубов, но больше шансов, что он перейдет в российский клуб.

Действующий контракт футболиста с «Галатасараем» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Бардакджи провел 25 матчей и забил 2 гола.

29-летний защитник в этом году дебютировал за сборную Турции, в которой уже провел 6 матчей и забил 1 гол.