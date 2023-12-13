Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА заинтересовались защитником сборной Турции

    «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА заинтересовались защитником сборной Турции

    «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» назвали главными претендентами на центрального защитника «Галатасарая» Абдюлькерима Бардакджи в ближайшее зимнее трансферное окно. По данным ASpor, к игроку проявляют интерес и нескольких европейских клубов, но больше шансов, что он перейдет в российский клуб.

    • Действующий контракт футболиста с «Галатасараем» рассчитан до 30 июня 2025 года.
    • В нынешнем сезоне Бардакджи провел 25 матчей и забил 2 гола.
    • 29-летний защитник в этом году дебютировал за сборную Турции, в которой уже провел 6 матчей и забил 1 гол.

    Новости по теме
    Мантуан выделил самого принципиального соперника «Зенита»
    Топ-10 дорогих игроков РПЛ после обновления стоимостей
    Агент Ионова рассказал, продолжит ли игрок карьеру
    Источник: ASpor

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1016

      bratskij 1 час назад

      В ЦСКА забивать некому, одни колхозники кроме новенького узбека, а они защиту цементируют. Но но.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+