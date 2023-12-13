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    • «Зимний чемпион» РПЛ выигрывал титул в 10 из последних 11 сезонов. Сейчас им стал «Краснодар»

    «Зимний чемпион» РПЛ выигрывал титул в 10 из последних 11 сезонов. Сейчас им стал «Краснодар»

    В 10 из 11 последних сезонов команда РПЛ, занимавшая первую позицию перед зимней паузой, выигрывала чемпионат России по итогам сезона.

    Единственное исключение было в сезоне-2013/14. Тогда первую позицию перед паузой в РПЛ занимал «Зенит», но в весенней части турнира его опередил ЦСКА.

    По итогам сезона-2023/24 в РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 38 очков в 18 матчах. Команда опережает «Зенит» на два очка.

    • В пяти последних сезонах подряд чемпионом России становился именно «Зенит».
    • «Краснодар» трижды был бронзовым призером РПЛ, но еще ни разу не поднимался выше третьей строчки по итогам сезона.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5769

      Ziklop 38 минут назад

      зима ! может на лыжах покататься?
      давненько я на лыжах не ходил.

      1
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      Рейтинг: +1402

      JIEGEHDA 53 минуты назад

      Честно сказать жду прям битву . Но ! Есть одно но! Если Краснодар хорошо подготовится в зимнюю паузу , и купит хотя бы парочку а то и тройку игроков выше среднего уровня то тогда шансы есть . А ещё стоит учитывать тот факт что и вначале второй части погода так же будет плохой. И шансы чуть чуть но увеличиваются. Так что всё в руках и ногах Краснодара. Сейчас им как никогда надо отойти от своего " результаты не важно , важна игра чтоб атаковали, игра для фанатов". Если сумеют , и если Ивич сможет подготовить хорошо команду тогда поплывет Краснодар по Неве. Но я думаю опыт затащит. Когда Зениту есть за что бороться они становятся реально сильными. И Календарь у Краснодар легче

      2
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      Рейтинг: +5769

      Ziklop > JIEGEHDA 42 минуты назад

      если не Зенит, то пусть будет Краснодар!
      тренер у Краснодара хороший, в Зените человек хороший на роли тренера, а как тренер никакущий.

      0
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      Рейтинг: +7627

      sochi-2013 1 час назад

      СЕЛЬПО - чемпион!!!!!! (очень хочется )) )

      1
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      Рейтинг: +5769

      Ziklop > sochi-2013 40 минут назад

      тот клуб который не вызовет негатива ни в Питере, ни в Москве, думаю и остальным будет стимулом.

      0
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      Рейтинг: +15111

      Plyash 1 час назад

      Так и разрыв в очках был поболее,да и игра у Зенита солиднее была в предыдущие сезоны.
      Так что,аналогий искать не надо - ларчик просто раскрывается.

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