«Зимний чемпион» РПЛ выигрывал титул в 10 из последних 11 сезонов. Сейчас им стал «Краснодар»

В 10 из 11 последних сезонов команда РПЛ, занимавшая первую позицию перед зимней паузой, выигрывала чемпионат России по итогам сезона.

Единственное исключение было в сезоне-2013/14. Тогда первую позицию перед паузой в РПЛ занимал «Зенит», но в весенней части турнира его опередил ЦСКА.

По итогам сезона-2023/24 в РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 38 очков в 18 матчах. Команда опережает «Зенит» на два очка.