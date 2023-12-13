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  • «Зимний чемпион» РПЛ выигрывал титул в 10 из последних 11 сезонов. Сейчас им стал «Краснодар»

«Зимний чемпион» РПЛ выигрывал титул в 10 из последних 11 сезонов. Сейчас им стал «Краснодар»

13 декабря 2023, 11:45
32

В 10 из 11 последних сезонов команда РПЛ, занимавшая первую позицию перед зимней паузой, выигрывала чемпионат России по итогам сезона.

Единственное исключение было в сезоне-2013/14. Тогда первую позицию перед паузой в РПЛ занимал «Зенит», но в весенней части турнира его опередил ЦСКА.

По итогам сезона-2023/24 в РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 38 очков в 18 матчах. Команда опережает «Зенит» на два очка.

  • В пяти последних сезонах подряд чемпионом России становился именно «Зенит».
  • «Краснодар» трижды был бронзовым призером РПЛ, но еще ни разу не поднимался выше третьей строчки по итогам сезона.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
Комментарии (32)
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Plyash
1702458904
Так и разрыв в очках был поболее,да и игра у Зенита солиднее была в предыдущие сезоны. Так что,аналогий искать не надо - ларчик просто раскрывается.
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sochi-2013
1702459410
СЕЛЬПО - чемпион!!!!!! (очень хочется )) )
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JIEGEHDA
1702460440
Честно сказать жду прям битву . Но ! Есть одно но! Если Краснодар хорошо подготовится в зимнюю паузу , и купит хотя бы парочку а то и тройку игроков выше среднего уровня то тогда шансы есть . А ещё стоит учитывать тот факт что и вначале второй части погода так же будет плохой. И шансы чуть чуть но увеличиваются. Так что всё в руках и ногах Краснодара. Сейчас им как никогда надо отойти от своего " результаты не важно , важна игра чтоб атаковали, игра для фанатов". Если сумеют , и если Ивич сможет подготовить хорошо команду тогда поплывет Краснодар по Неве. Но я думаю опыт затащит. Когда Зениту есть за что бороться они становятся реально сильными. И Календарь у Краснодар легче
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Ziklop
1702461311
зима ! может на лыжах покататься? давненько я на лыжах не ходил.
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zigbert
1702463771
Статистика говорит сама за себя. У Краснодара появился хороший шанс выиграть чемпионат.
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portero
1702465442
Только рад буду, если оно так случится, но Бычки всегда проваливали весну, надежда вся на Ивича.... Пока он держит игроков в тонусе и справляется с ними, что будет по весне, никому неизвестно....
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Spirit_78
1702569258
Если чемпионом станет Краснодар, то московский сброд будет без титула 6 лет подряд :)
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