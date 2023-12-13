«Зимний чемпион» РПЛ выигрывал титул в 10 из последних 11 сезонов. Сейчас им стал «Краснодар»

В 10 из 11 последних сезонов команда РПЛ, занимавшая первую позицию перед зимней паузой, выигрывала чемпионат России по итогам сезона.
Единственное исключение было в сезоне-2013/14. Тогда первую позицию перед паузой в РПЛ занимал «Зенит», но в весенней части турнира его опередил ЦСКА.
По итогам сезона-2023/24 в РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 38 очков в 18 матчах. Команда опережает «Зенит» на два очка.
- В пяти последних сезонах подряд чемпионом России становился именно «Зенит».
- «Краснодар» трижды был бронзовым призером РПЛ, но еще ни разу не поднимался выше третьей строчки по итогам сезона.
Источник: «Чемпионат»