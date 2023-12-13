Аршавин посетовал на необходимость терпеть присутствие Быстрова в своей жизни

Экс-футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопросы, связанные с его участие в Матче звезд КХЛ.

– Кто из футболистов лучше играет в хоккей?

– Ну, по-моему, Рома Широков и Дима Сычев. Они оба.

– Александр Мостовой еще говорит, что он хорошо играет.

– Понятно, почему он так говорит. Он неплохо играет, да, но в оборонке. Хотя Мостовой в обороне – это не укладывается в голове.

– Мостовой, кстати, не смог ответить на мой вопрос, чем футбол отличается от хоккея – если говорить фундаментально?

– Это вообще, мне кажется, разные виды спорта. В хоккее надо на коньках уметь кататься, клюшкой владеть, демонстрировать мастерство ногами и руками. Ну и голова, естественно. А у нас, футболистов, – только голова и ноги. Нам проще.

– Присутствие Владимира Быстрова на тренерской скамейке в Матче звезд КХЛ вас сильно напрягало?

– Вообще раздражает его присутствие в моей жизни. Но, что делать – приходится терпеть.

Аршавин представлял в Матче звезд команду Дивизиона Харламова, которая выиграла соревнования, победив в финале Дивизион Тарасова 8:7 Б. В решающем поединке он отметился голом и передачей.

Когда Аршавин решил выйти на лед, Быстров занял его место в тренерском штабе команды Дивизиона Харламова.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?