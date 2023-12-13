Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин посетовал на необходимость терпеть присутствие Быстрова в своей жизни

    Аршавин посетовал на необходимость терпеть присутствие Быстрова в своей жизни

    Экс-футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопросы, связанные с его участие в Матче звезд КХЛ.

    – Кто из футболистов лучше играет в хоккей?

    – Ну, по-моему, Рома Широков и Дима Сычев. Они оба.

    Александр Мостовой еще говорит, что он хорошо играет.

    – Понятно, почему он так говорит. Он неплохо играет, да, но в оборонке. Хотя Мостовой в обороне – это не укладывается в голове.

    – Мостовой, кстати, не смог ответить на мой вопрос, чем футбол отличается от хоккея – если говорить фундаментально?

    – Это вообще, мне кажется, разные виды спорта. В хоккее надо на коньках уметь кататься, клюшкой владеть, демонстрировать мастерство ногами и руками. Ну и голова, естественно. А у нас, футболистов, – только голова и ноги. Нам проще.

    – Присутствие Владимира Быстрова на тренерской скамейке в Матче звезд КХЛ вас сильно напрягало?

    – Вообще раздражает его присутствие в моей жизни. Но, что делать – приходится терпеть.

    • Аршавин представлял в Матче звезд команду Дивизиона Харламова, которая выиграла соревнования, победив в финале Дивизион Тарасова 8:7 Б. В решающем поединке он отметился голом и передачей.
    • Когда Аршавин решил выйти на лед, Быстров занял его место в тренерском штабе команды Дивизиона Харламова.

    Новости по теме
    «Мастерюга»: Аршавин показал трюк с хоккейной шайбой 1
    Аршавин отреагировал на безголевую серию Овечкина в НХЛ
    Быстров сравнил гол Аршавина в Матче звезд КХЛ и покер в ворота «Ливерпуля»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +316

      Купа Купыч 37 минут назад

      У футболистов вместо голова-ноги-жопа, чаще получается жопа-ноги-голова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20922

      ilichkadr 47 минут назад

      Видимо Андрюша с Вовой бухать перестали..........

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+