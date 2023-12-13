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  • Аршавин посетовал на необходимость терпеть присутствие Быстрова в своей жизни

Аршавин посетовал на необходимость терпеть присутствие Быстрова в своей жизни

13 декабря 2023, 10:14
8

Экс-футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопросы, связанные с его участие в Матче звезд КХЛ.

– Кто из футболистов лучше играет в хоккей?

– Ну, по-моему, Рома Широков и Дима Сычев. Они оба.

Александр Мостовой еще говорит, что он хорошо играет.

– Понятно, почему он так говорит. Он неплохо играет, да, но в оборонке. Хотя Мостовой в обороне – это не укладывается в голове.

– Мостовой, кстати, не смог ответить на мой вопрос, чем футбол отличается от хоккея – если говорить фундаментально?

– Это вообще, мне кажется, разные виды спорта. В хоккее надо на коньках уметь кататься, клюшкой владеть, демонстрировать мастерство ногами и руками. Ну и голова, естественно. А у нас, футболистов, – только голова и ноги. Нам проще.

– Присутствие Владимира Быстрова на тренерской скамейке в Матче звезд КХЛ вас сильно напрягало?

– Вообще раздражает его присутствие в моей жизни. Но, что делать – приходится терпеть.

  • Аршавин представлял в Матче звезд команду Дивизиона Харламова, которая выиграла соревнования, победив в финале Дивизион Тарасова 8:7 Б. В решающем поединке он отметился голом и передачей.
  • Когда Аршавин решил выйти на лед, Быстров занял его место в тренерском штабе команды Дивизиона Харламова.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Быстров Владимир
Комментарии (8)
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ilichkadr
1702452050
Видимо Андрюша с Вовой бухать перестали..........
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Купа Купыч
1702452633
У футболистов вместо голова-ноги-жопа, чаще получается жопа-ноги-голова.
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Давид59
1702455296
Типичная ошибка "по Фрейду". Оборонка - это предприятия военно-промышленной отрасли.
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Plyash
1702460447
Вся футбольная страна терпит этого идиота на МатТВ,и тебе велит... Терпи,Андрюха!!!
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