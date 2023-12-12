Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» и «Галатасарай», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря 2023 года в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Копенгаген»: Грабара, Дикс, Вавро, Кристенсен, Анкерсен, Гонсалвес, Лерагер, Фальк, Классон, Эльюнусси, Ачоури.
Главный тренер: Якоб Нееструп
«Галатасарай»: Муслера, Анхелиньо, Санчес, Бардакчи, Бои, Актюркоглу, Заха, Тете, Айхан, Торрейра, Икарди.
Главный тренер: Окан Бурук
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Копенгаген» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч Арена».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс