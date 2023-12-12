Семак одним словом описал результат «Зенита» в первой части сезона РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, устраивает ли его второе место в РПЛ после 18 туров.

– «Зенит» в топ‑2 по итогам первой части чемпионата. Довольны занимаемой позицией?

– Учитывая те проблемы, которые были, это абсолютно нормальный результат. Вся борьба еще впереди. Главное, что мы в деле, сражаемся за первое место.

Конечно, мы всегда хотим быть первыми, но так же хотят и другие команды. Ни одна команда в мире не может вечно оставаться на вершине.

Наша задача – продержаться как можно дольше на этих позициях и стремиться побеждать.

– Ожидали, что именно «Краснодар» станет главным конкурентом в борьбе за чемпионство?

– Да. «Краснодар» – один из главных конкурентов. Они провели отличную весеннюю часть. Для меня не сюрприз, что эта команда находится так высоко.