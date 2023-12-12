Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Семак одним словом описал результат «Зенита» в первой части сезона РПЛ

    Семак одним словом описал результат «Зенита» в первой части сезона РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, устраивает ли его второе место в РПЛ после 18 туров.

    – «Зенит» в топ‑2 по итогам первой части чемпионата. Довольны занимаемой позицией?

    – Учитывая те проблемы, которые были, это абсолютно нормальный результат. Вся борьба еще впереди. Главное, что мы в деле, сражаемся за первое место.

    Конечно, мы всегда хотим быть первыми, но так же хотят и другие команды. Ни одна команда в мире не может вечно оставаться на вершине.

    Наша задача – продержаться как можно дольше на этих позициях и стремиться побеждать.

    – Ожидали, что именно «Краснодар» станет главным конкурентом в борьбе за чемпионство?

    – Да. «Краснодар» – один из главных конкурентов. Они провели отличную весеннюю часть. Для меня не сюрприз, что эта команда находится так высоко.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

    Новости по теме
    Семак объяснил отсутствие доминирования «Зенита» в этом сезоне РПЛ 7
    Семак рассказал о форме Ренана и возможном трансфере Артура
    Семак выделил ведущий футбольный город России 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20927

      NewLife 1 час назад

      "Ни одна команда в мире не может вечно оставаться на вершине."
      Кроме той команды, чей владелец тратит на нее чужие деньги, как свои, и руководит футбольным союзом и судьями)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1925

      Дубина 1 час назад

      Не ной проблемы((
      А у кого их нет вася?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+