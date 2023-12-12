Финальный список из 11 номинантов на звание лучшего игрока 2023 года от Globe Soccer Awards

Стало известно, кто попал в окончательный список Globe Soccer Awards в номинации «лучший игрок года».

По итогам 2023-го за награду продолжают бороться 11 футболистов:

Церемония вручения наград пройдет 19 января в Дубае.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?