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    • Финальный список из 11 номинантов на звание лучшего игрока 2023 года от Globe Soccer Awards

    Финальный список из 11 номинантов на звание лучшего игрока 2023 года от Globe Soccer Awards

    Стало известно, кто попал в окончательный список Globe Soccer Awards в номинации «лучший игрок года».

    По итогам 2023-го за награду продолжают бороться 11 футболистов:

    Церемония вручения наград пройдет 19 января в Дубае.

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    Источник: Globe Soccer Awards

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