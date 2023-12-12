Финальный список из 11 номинантов на звание лучшего игрока 2023 года от Globe Soccer Awards

Стало известно, кто попал в окончательный список Globe Soccer Awards в номинации «лучший игрок года».
По итогам 2023-го за награду продолжают бороться 11 футболистов:
- Джуд Беллингем («Реал» / Англия)
- Карим Бензема («Аль-Иттихад» / Франция)
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция)
- Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина)
- Виктор Осимхен («Наполи» / Нигерия)
- Криштиану Роналду («Аль-Наср» / Португалия)
- Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет)
- Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити» / Португалия)
- Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия)
Церемония вручения наград пройдет 19 января в Дубае.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Globe Soccer Awards