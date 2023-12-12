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    «Зенит» анонсировал планы на зимнюю паузу

    «Зенит» ушел в зимний отпуск, который продлится для команды с 11 декабря по 11 января.

    После новогодних праздников футболисты пройдут медосмотр в «ММЦ» и 14 января отправятся на первые тренировочные сборы в Абу-Даби.

    Планируется, что в ОАЭ сине-бело-голубые будут готовиться к продолжению сезона до 29 января и проведут серию товарищеских матчей. С 1 по 28 февраля команда проведет тренировочные сборы в Дохе.

    Подробная информация о датах проведения товарищеских матчей и соперниках будет опубликована дополнительно.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ после 18 туров с 36 очками.
    • В Кубке России петербуржцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где в первом матче уступили московскому «Динамо» 0:1 в гостях.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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