«Зенит» анонсировал планы на зимнюю паузу

«Зенит» ушел в зимний отпуск, который продлится для команды с 11 декабря по 11 января.

После новогодних праздников футболисты пройдут медосмотр в «ММЦ» и 14 января отправятся на первые тренировочные сборы в Абу-Даби.

Планируется, что в ОАЭ сине-бело-голубые будут готовиться к продолжению сезона до 29 января и проведут серию товарищеских матчей. С 1 по 28 февраля команда проведет тренировочные сборы в Дохе.

Подробная информация о датах проведения товарищеских матчей и соперниках будет опубликована дополнительно.