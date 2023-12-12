Алип сказал, что потребуется «Зениту» для борьбы за титул весной

Защитник «Зенита» Нуралы Алип подвел итоги осенней части чемпионата России для своей команды.

«Не лучшие результаты мы показали в этой части сезона. Очень много потеряли очков – давно у «Зенита» такого не было. К сожалению, уходим на паузу не на первом месте. Но хорошо, что не дали «Краснодару» слишком далеко оторваться. Так что можно бороться за чемпионство, для этого весной нужно проявить себя гораздо лучше. Если играть так же, как в прошедшем отрезке сезона, то в следующем году будет тяжко», – сказал Алип.