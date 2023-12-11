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    • Мостовой оценил результаты «Зенита» в первой части сезона РПЛ

    Мостовой оценил результаты «Зенита» в первой части сезона РПЛ

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что осенняя часть сезона стала для его команды самой сложной за последние годы.

    – Как оценишь осеннюю часть чемпионата для «Зенита»?

    – Если быть объективным, конечно, не все устраивает. Думаю, это самый тяжелый осенний период за то время, что я в команде. И в плане игры, и в плане результата.

    Не могли найти взаимопонимание. Надеюсь, все это наладим на сборах, время есть для этого. И тактически, и характером чтобы все прибавили. Надеюсь, дожмем.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.12.2023 23:54
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