Мостовой оценил результаты «Зенита» в первой части сезона РПЛ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что осенняя часть сезона стала для его команды самой сложной за последние годы.

– Как оценишь осеннюю часть чемпионата для «Зенита»?

– Если быть объективным, конечно, не все устраивает. Думаю, это самый тяжелый осенний период за то время, что я в команде. И в плане игры, и в плане результата.

Не могли найти взаимопонимание. Надеюсь, все это наладим на сборах, время есть для этого. И тактически, и характером чтобы все прибавили. Надеюсь, дожмем.