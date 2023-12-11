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    • Президент «Урала» Иванов отверг возможность отставки Гончаренко

    Президент «Урала» Иванов отверг возможность отставки Гончаренко

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможность ухода с поста главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    – Возможна ли отставка Гончаренко?

    – Никакой отставки не будет. Виктор Михайлович – грамотный специалист, ребятам, мне комфортно с ним работать. Что‑то не вышло, но думаю, что он знает, как выйти из ситуации. Вообще, хотим, чтобы он остался на долгое время, у него другое мнение – нельзя работать по 8–9 лет в одном клубе, надо что‑то менять в жизни. У меня даже мыслей таких не было и не будет», – сказал Иванов.

    • «Урал» после 18 туров занимает 12-е место в РПЛ с 19 очками.
    • В последних 10 матчах клуб набрал 5 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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