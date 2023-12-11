Президент «Урала» Иванов отверг возможность отставки Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможность ухода с поста главного тренера команды Виктора Гончаренко.

– Возможна ли отставка Гончаренко?

– Никакой отставки не будет. Виктор Михайлович – грамотный специалист, ребятам, мне комфортно с ним работать. Что‑то не вышло, но думаю, что он знает, как выйти из ситуации. Вообще, хотим, чтобы он остался на долгое время, у него другое мнение – нельзя работать по 8–9 лет в одном клубе, надо что‑то менять в жизни. У меня даже мыслей таких не было и не будет», – сказал Иванов.