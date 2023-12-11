Тренер ЦСКА ответил на вопрос о том, пойдет ли работать в «Спартак»

Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков сказал, что теперь считает неприемлемы переход на работу в «Спартак».

– Для вас приемлемо пойти работать в «Спартак»?

– Теперь уже нет.

– А в «Зенит»?

– (Смеется.) Не знаю. Хочется отдать долгие годы работы в ЦСКА, добиться хороших результатов здесь. А о чем-то другом не думать.

– Вы же говорили, что болели за «Спартак».

– Это был романтический футбол детства, не могу отрицать. Для меня «Спартак» – это Черенков. Человек, который понимал футбол с закрытыми глазами. Вживую видел его только раз, на выставочном матче в Нальчике. Понимание игры – на уровне Платини и Зидана.

Еще посчастливилось увидеть игру Егора Титова на ветеранском турнире в Дагомысе. Он уже много лет как закончил карьеру, но впечатление все равно произвел.

– Мечтали играть в «Спартаке»?

– Так я играл. В «Спартаке» из Нальчика! (Смеется.) Возможность пробиться на уровень выше была, когда Ташуев посодействовал просмотру в «Крыльях Советов» Тарханова. Почти все сборы я провел с ними, но в последний момент не прошел просмотр.

Все-таки в Самаре хватало людей на мое место, одним из конкурентов был Сергей Игнашевич. Выбор в пользу молодого и талантливого Сережи был очевиден.

ЦСКА занимает восьмое место в РПЛ по итогам 18 туров с 28 очками.

51-летний Искаков работает в ЦСКА с 2022 года.

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