Гаджиев оценил вариант с переходом Помазуна в махачкалинское «Динамо»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о вратаре ЦСКА Илье Помазуне.

– Помазун совсем не играет в ЦСКА. Возможен ли переход Ильи в «Динамо»?

– У нас этими вопросами занимается Шамиль Газизов. Они просматривают разных кандидатов. Может быть, он есть в их списках.

У нас есть два хороших вратаря, но желательно иметь трех вратарей. Всякое бывает. В моей карьере не раз случалось, когда оба вратаря получали травму. У нас очень травматичный вид спорта.

Третий вратарь нужен и для тренировок, и для участия в соревнованиях. Мы рассматриваем третьего вратаря. Нам хотелось бы, чтобы он был немножко помоложе.

Если бы мы рассматривали первого номера, то мы бы могли сказать, что Помазун может попасть в этот список. А так, он там сидит в запасе и у нас, может быть, будет сидеть в запасе. Зачем ему это надо? Ему лучше в ЦСКА посидеть в запасе.