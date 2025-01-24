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  • Гаджиев оценил вариант с переходом Помазуна в махачкалинское «Динамо»

Гаджиев оценил вариант с переходом Помазуна в махачкалинское «Динамо»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о вратаре ЦСКА Илье Помазуне.

– Помазун совсем не играет в ЦСКА. Возможен ли переход Ильи в «Динамо»?

– У нас этими вопросами занимается Шамиль Газизов. Они просматривают разных кандидатов. Может быть, он есть в их списках.

У нас есть два хороших вратаря, но желательно иметь трех вратарей. Всякое бывает. В моей карьере не раз случалось, когда оба вратаря получали травму. У нас очень травматичный вид спорта.

Третий вратарь нужен и для тренировок, и для участия в соревнованиях. Мы рассматриваем третьего вратаря. Нам хотелось бы, чтобы он был немножко помоложе.

Если бы мы рассматривали первого номера, то мы бы могли сказать, что Помазун может попасть в этот список. А так, он там сидит в запасе и у нас, может быть, будет сидеть в запасе. Зачем ему это надо? Ему лучше в ЦСКА посидеть в запасе.

  • 28-летний Илья Помазун в текущем сезоне не играл за ЦСКА.
  • За «Динамо» в этом сезоне 21 встречу провел 23-летний Давид Волк, пропустил 19 голов, сыграл в 8 матчах на ноль. Еще в 4 поединках ворота махачкалинцев защищал 23-летний Тимур Магомедов. Он пропустил 7 голов.

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Источник: «Спорт день за днём»

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