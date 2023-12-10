Федотов подвел итог первой части сезона для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о месте команды по итогам первой части сезона.
- Москвичи идут в РПЛ 8-ми.
- В 18-м туре ЦСКА уступил в гостях «Краснодару» (0:1).
- Команда продолжает борьбу в Фонбет Кубке России.
– Довольны ли вы результатами, которые команда показала в первой части сезона?
– Как можно быть довольным результатами, если мы находимся в середине таблицы?
У нас были и другие матчи, где мы уже в компенсированное время пропускали и упускали победы. Нам их не хватает, чтобы чувствовать себя перед этой паузой более уверенно в верхней части турнирной таблицы.
– Насколько закономерен такой промежуточный результат?
– Таблица очень плотная. Сегодняшняя победа вывела бы нас на четвертое место. Но это все сослагательное наклонение, которое никого не интересует.
Результат на табло, наше место в таблице такое, какое есть. Во второй части сезона мы обязаны исправлять сложившуюся в таблице ситуацию.