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    Федотов подвел итог первой части сезона для ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о месте команды по итогам первой части сезона.

    • Москвичи идут в РПЛ 8-ми.
    • В 18-м туре ЦСКА уступил в гостях «Краснодару» (0:1).
    • Команда продолжает борьбу в Фонбет Кубке России.

    – Довольны ли вы результатами, которые команда показала в первой части сезона?

    – Как можно быть довольным результатами, если мы находимся в середине таблицы?

    У нас были и другие матчи, где мы уже в компенсированное время пропускали и упускали победы. Нам их не хватает, чтобы чувствовать себя перед этой паузой более уверенно в верхней части турнирной таблицы.

    – Насколько закономерен такой промежуточный результат?

    – Таблица очень плотная. Сегодняшняя победа вывела бы нас на четвертое место. Но это все сослагательное наклонение, которое никого не интересует.

    Результат на табло, наше место в таблице такое, какое есть. Во второй части сезона мы обязаны исправлять сложившуюся в таблице ситуацию.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    10.12.2023 23:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13829

      Dominator777 16 минут назад

      8-oe место, как раз то, которое клуб своей игрой заслуживает...Посредственная команда, ее еще Воронежский "Факел" надерет, обязательно надерет!!! Позорники...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3869

      CSKA57 18 минут назад

      Очень плохой итог! Стыдно на таблицу смотреть!

      0
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      Рейтинг: +3305

      Suvorov71 27 минут назад

      Да не только вы будите исправлять и подниматься по таблице, многие мечтают это сделать, так что удачи всем кто что то не успел до перерыва.

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