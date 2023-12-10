Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по матчу 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

    • Москвичи пропустили на 90-й минуте после углового.
    • ЦСКА позволил «Краснодару» закончить год на 1-м месте.
    • Москвичи идут в таблице 8-ми.

    «Хозяевам нужно было выигрывать. Во втором тайме был штурм, но до реальных угроз не доходило. Мы тоже создали достаточно [эпизодов]. Надо сказать, что это был матч неиспользованных моментов. Не доиграли свои моменты и на секунду потеряли концентрацию.

    Очередной по содержанию выигранный матч, но мы не увозим ни одного очка. Так бывает. Мы были готовы к тому, что «Краснодар» добавит оборотов. Но это футбол, мы с этим справлялись.

    Почему поздно сделал замены? Потому что все работало. У нас были предпосылки забить гол», – сказал Федотов.

    Новости по теме
    Федотов подвел итог первой части сезона для ЦСКА 3
    Сперцян прокомментировал ассист в матче с ЦСКА
    Акинфеев фотографировался с воспитанниками «Краснодара» после поражения 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2023 22:31
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6217

      Павелий 1 час назад

      Согласно статистике почти все показатели равные. У ЦСКА 51% владения, 7 ударов в створ против 3, 10 угловых против 7. Никакого выигрышного матча.

      Так что в очердной раз лысый упырь, позорящий фамилию великих Владимира и Григория Федотовых, несёт бред.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3869

      CSKA57 1 час назад

      Федотов, команде уже не надоело терять концентрацию в конце каждой игры?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25437

      bset 1 час назад

      После фразы "Хозяевам нужно было выигрывать" даже читать продолжение не стал. Сказал бы сразу "Ничего страшного - им же нужнее"

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+