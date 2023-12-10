Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по матчу 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Москвичи пропустили на 90-й минуте после углового.

ЦСКА позволил «Краснодару» закончить год на 1-м месте.

Москвичи идут в таблице 8-ми.

«Хозяевам нужно было выигрывать. Во втором тайме был штурм, но до реальных угроз не доходило. Мы тоже создали достаточно [эпизодов]. Надо сказать, что это был матч неиспользованных моментов. Не доиграли свои моменты и на секунду потеряли концентрацию.

Очередной по содержанию выигранный матч, но мы не увозим ни одного очка. Так бывает. Мы были готовы к тому, что «Краснодар» добавит оборотов. Но это футбол, мы с этим справлялись.

Почему поздно сделал замены? Потому что все работало. У нас были предпосылки забить гол», – сказал Федотов.

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