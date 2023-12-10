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Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»

10 декабря 2023, 22:31
5

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по матчу 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

  • Москвичи пропустили на 90-й минуте после углового.
  • ЦСКА позволил «Краснодару» закончить год на 1-м месте.
  • Москвичи идут в таблице 8-ми.

«Хозяевам нужно было выигрывать. Во втором тайме был штурм, но до реальных угроз не доходило. Мы тоже создали достаточно [эпизодов]. Надо сказать, что это был матч неиспользованных моментов. Не доиграли свои моменты и на секунду потеряли концентрацию.

Очередной по содержанию выигранный матч, но мы не увозим ни одного очка. Так бывает. Мы были готовы к тому, что «Краснодар» добавит оборотов. Но это футбол, мы с этим справлялись.

Почему поздно сделал замены? Потому что все работало. У нас были предпосылки забить гол», – сказал Федотов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Федотов Владимир
Комментарии (5)
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CSKA57
1702239658
Федотов, команде уже не надоело терять концентрацию в конце каждой игры?
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Павелий
1702239900
Согласно статистике почти все показатели равные. У ЦСКА 51% владения, 7 ударов в створ против 3, 10 угловых против 7. Никакого выигрышного матча. Так что в очердной раз лысый упырь, позорящий фамилию великих Владимира и Григория Федотовых, несёт бред.
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Empers100--google
1702273056
Почему Краснодару так везёт? И вот вопрос: зачем Семак заменил Дугласа Сантоса на Кругового? Сантос что подвернул ножку, или Семак хотел слить победу, выпустив рукожопа? И ведь чуть её не слил?
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zigbert
1702297233
Надо признать что Краснодар сейчас лидер чемпионата почти по всем показателям. А везет всегда сильнейшим.
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Zoge
1702309752
Половина игроков уже еле ноги тащила,а он всё думал !
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