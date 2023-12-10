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    • Быстров сравнил гол Аршавина в Матче звезд КХЛ и покер в ворота «Ливерпуля»

    Быстров сравнил гол Аршавина в Матче звезд КХЛ и покер в ворота «Ливерпуля»

    Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал выступление Андрея Аршавина в Матче звезд КХЛ.

    – Как вы на льду оказались?

    – Я понял, что ребята могут не справиться. Поэтому пришлось усилить. Если серьезно – просто кайф. Великолепный дворец, отличные болельщики, атмосфера сумасшедшая.

    – Хоккеисты способны сделать «ответку» на чем‑то подобном в футболе?

    – Мне нравится именно хоккейное шоу, хотя в футболе тоже пытаются что‑то организовать с Кубком России. Думаю, хоккеисты вполне могут поддержать, мы им мяч для разминки футбольный дали. Они в порядке, конечно.

    – Покер Аршавина с «Ливерпулем» и его гол здесь – что знаменательнее?

    – И то, и другое.

    • Аршавин представлял в Матче звезд команду Дивизиона Харламова, которая выиграла соревнования, победив в финале Дивизион Тарасова 8:7 Б. В решающем поединке он отметился голом и передачей.
    • Когда Аршавин решил выйти на лед, Быстров занял его место в тренерском штабе команды Дивизиона Харламова.
    • Аршавин в составе «Арсенала» забил четыре гола в ворота «Ливерпуля» в гостевом матче чемпионата Англии 21 апреля 2009 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.12.2023 21:59
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