Быстров сравнил гол Аршавина в Матче звезд КХЛ и покер в ворота «Ливерпуля»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал выступление Андрея Аршавина в Матче звезд КХЛ.

– Как вы на льду оказались?

– Я понял, что ребята могут не справиться. Поэтому пришлось усилить. Если серьезно – просто кайф. Великолепный дворец, отличные болельщики, атмосфера сумасшедшая.

– Хоккеисты способны сделать «ответку» на чем‑то подобном в футболе?

– Мне нравится именно хоккейное шоу, хотя в футболе тоже пытаются что‑то организовать с Кубком России. Думаю, хоккеисты вполне могут поддержать, мы им мяч для разминки футбольный дали. Они в порядке, конечно.

– Покер Аршавина с «Ливерпулем» и его гол здесь – что знаменательнее?

– И то, и другое.