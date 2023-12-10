Быстров сравнил гол Аршавина в Матче звезд КХЛ и покер в ворота «Ливерпуля»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал выступление Андрея Аршавина в Матче звезд КХЛ.
– Как вы на льду оказались?
– Я понял, что ребята могут не справиться. Поэтому пришлось усилить. Если серьезно – просто кайф. Великолепный дворец, отличные болельщики, атмосфера сумасшедшая.
– Хоккеисты способны сделать «ответку» на чем‑то подобном в футболе?
– Мне нравится именно хоккейное шоу, хотя в футболе тоже пытаются что‑то организовать с Кубком России. Думаю, хоккеисты вполне могут поддержать, мы им мяч для разминки футбольный дали. Они в порядке, конечно.
– Покер Аршавина с «Ливерпулем» и его гол здесь – что знаменательнее?
– И то, и другое.
- Аршавин представлял в Матче звезд команду Дивизиона Харламова, которая выиграла соревнования, победив в финале Дивизион Тарасова 8:7 Б. В решающем поединке он отметился голом и передачей.
- Когда Аршавин решил выйти на лед, Быстров занял его место в тренерском штабе команды Дивизиона Харламова.
- Аршавин в составе «Арсенала» забил четыре гола в ворота «Ливерпуля» в гостевом матче чемпионата Англии 21 апреля 2009 года.
Источник: «Матч ТВ»