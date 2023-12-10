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    Орлов назвал тренера, который раскрыл Хвичу

    Комментатор Геннадий Орлов назвал российского тренера, сделавшего вклад в карьеру Хвичи Кварацхелии из «Наполи».

    «Конечно, Хвичу раскрыл Юрий Семин. Вы посмотрите, какие у них отношения, как они приветствовали друг друга в выпуске Нобеля Арустамяна!

    Ну какой Леонид Слуцкий? От Слуцкого Хвича ведь почему-то ушел. Если бы Хвича влюбился в тренера Слуцкого, он бы его не покинул. Тут все очевидно», – сказал Орлов.

    • Хвича в 2019 году оказался в «Локомотиве» Семина.
    • В том же году Кварацхелия перешел в «Рубин».
    • Сейчас 22-летний игрок стоит 85 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13648

      Вомбат 5 минут назад

      Геннадий Сергеевич, не надо лелеять напрасные надежды. Не влюбится в вас Хвича. Кварацхелия не по это части. Он год назад женился. И нет, не на Спалетти. На некоей Нине Тавадзе. Так что обратите свой взор на других молодых красивых футболистов. Их много.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16

      Evgenijgerasimov607@gmail 7 минут назад

      У Г.Орлова, старческий маразм разыгрался не на шутку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      Цугундeр 1 час назад

      Ну ,так себе сенсация от ГСО. Два евро. Без очереди в собес за индексацией..

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