Орлов назвал тренера, который раскрыл Хвичу

Комментатор Геннадий Орлов назвал российского тренера, сделавшего вклад в карьеру Хвичи Кварацхелии из «Наполи».

«Конечно, Хвичу раскрыл Юрий Семин. Вы посмотрите, какие у них отношения, как они приветствовали друг друга в выпуске Нобеля Арустамяна!

Ну какой Леонид Слуцкий? От Слуцкого Хвича ведь почему-то ушел. Если бы Хвича влюбился в тренера Слуцкого, он бы его не покинул. Тут все очевидно», – сказал Орлов.

Хвича в 2019 году оказался в «Локомотиве» Семина.

В том же году Кварацхелия перешел в «Рубин».

Сейчас 22-летний игрок стоит 85 миллионов евро.

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