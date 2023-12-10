Орлов назвал тренера, который раскрыл Хвичу

Комментатор Геннадий Орлов назвал российского тренера, сделавшего вклад в карьеру Хвичи Кварацхелии из «Наполи».

«Конечно, Хвичу раскрыл Юрий Семин. Вы посмотрите, какие у них отношения, как они приветствовали друг друга в выпуске Нобеля Арустамяна!

Ну какой Леонид Слуцкий? От Слуцкого Хвича ведь почему-то ушел. Если бы Хвича влюбился в тренера Слуцкого, он бы его не покинул. Тут все очевидно», – сказал Орлов.