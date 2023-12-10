Орлов назвал тренера, который раскрыл Хвичу

Геннадий Сергеевич, не надо лелеять напрасные надежды. Не влюбится в вас Хвича. Кварацхелия не по это части. Он год назад женился. И нет, не на Спалетти. На некоей Нине Тавадзе. Так что обратите свой взор на других молодых красивых футболистов. Их много.
Комментатор Геннадий Орлов назвал российского тренера, сделавшего вклад в карьеру Хвичи Кварацхелии из «Наполи».
«Конечно, Хвичу раскрыл Юрий Семин. Вы посмотрите, какие у них отношения, как они приветствовали друг друга в выпуске Нобеля Арустамяна!
Ну какой Леонид Слуцкий? От Слуцкого Хвича ведь почему-то ушел. Если бы Хвича влюбился в тренера Слуцкого, он бы его не покинул. Тут все очевидно», – сказал Орлов.
- Хвича в 2019 году оказался в «Локомотиве» Семина.
- В том же году Кварацхелия перешел в «Рубин».
- Сейчас 22-летний игрок стоит 85 миллионов евро.