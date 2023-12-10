Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ, в котором сыграют «Сочи» и «Оренбург». Игра состоится 10 декабря, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Сочи»: Гойло, Заика, Маргасов, Миладинович, Мещанинов, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Кривцов, Игнатьев, Крамарич.

Главный тренер: Александр Точилин

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Адамов, Сидоров, Хотулев, Капленко, Оганесян, Башич, Флорентин, Обухов, Гюрлюк.

Главный тренер: Давид Деограсия