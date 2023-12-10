Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» и «Оренбург», 18 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023 года в 16:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Сочи»: Гойло, Заика, Маргасов, Миладинович, Мещанинов, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Кривцов, Игнатьев, Крамарич.
Главный тренер: Александр Точилин
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Адамов, Сидоров, Хотулев, Капленко, Оганесян, Башич, Флорентин, Обухов, Гюрлюк.
Главный тренер: Давид Деограсия
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс