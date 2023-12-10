Чернов ответил, хотят ли игроки «Спартака» увольнения Абаскаля

Защитник «Спартака» Никита Чернов передал позицию футболистов: они не хотят увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Безусловно, хотели бы, чтобы Абаскаль остался. Он хороший тренер, мы хорошо выполняем его требования. Может быть, где-то не получается, но мы стараемся и постоянно играем в такой футбол, который подразумевает под собой доминацию. Хотим продолжать играть от себя, ни под кого не подстраиваться.

Команда с Абаскалем стала чувствовать себя увереннее? Отрезками да, отрезками – нет. Спады тоже бывают, нужно это внутри как-то переламывать. Почему Абаскаля так критикуют? Не хочется говорить о посторонних людях. У нас, вроде, всe нормально. Мы хотим набрать как можно больше очков. Если выиграем все оставшиеся игры, я буду максимально доволен», – сказал Чернов.

В 18-м туре РПЛ «Спартак» без дисквалифицированного Абаскаля победил «Крылья Советов» (3:0).

Москвичи идут в таблице 5-ми.

У Абаскаля контракт до 2025 года.

РПЛ уходит на паузу: успейте использовать бонус и поставить на своих фаворитов в последнем туре этого года!