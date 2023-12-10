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    • Чернов ответил, хотят ли игроки «Спартака» увольнения Абаскаля

    Чернов ответил, хотят ли игроки «Спартака» увольнения Абаскаля

    Защитник «Спартака» Никита Чернов передал позицию футболистов: они не хотят увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.

    «Безусловно, хотели бы, чтобы Абаскаль остался. Он хороший тренер, мы хорошо выполняем его требования. Может быть, где-то не получается, но мы стараемся и постоянно играем в такой футбол, который подразумевает под собой доминацию. Хотим продолжать играть от себя, ни под кого не подстраиваться.

    Команда с Абаскалем стала чувствовать себя увереннее? Отрезками да, отрезками – нет. Спады тоже бывают, нужно это внутри как-то переламывать. Почему Абаскаля так критикуют? Не хочется говорить о посторонних людях. У нас, вроде, всe нормально. Мы хотим набрать как можно больше очков. Если выиграем все оставшиеся игры, я буду максимально доволен», – сказал Чернов.

    • В 18-м туре РПЛ «Спартак» без дисквалифицированного Абаскаля победил «Крылья Советов» (3:0).
    • Москвичи идут в таблице 5-ми.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3874

      alefreddy 29 минут назад

      что то много этих спадов вот и тренер на волоске.Языком чесать все могут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40650

      Project Бабангида 37 минут назад

      тернистый путь к основе гладким языком прокладывается)

      0
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