Чернов осудил самарского губернатора за неуважение к «Спартаку»

Защитник «Спартака» Никита Чернов возмутился недавними словами из стана «Крыльев Советов».

Футболист самарцев Гленн Бейл перед матчем со «Спартаком» написал: «Последняя подготовка в году. «Спартак», мы идем за тобой!».

После матча 1-го круга губернатор Самарской области Дмитрий Азаров едко высказался про «Спартак».

«К сопернику нужно относиться с большим уважением. Мне не понравились ни его пост, ни слова. Видел и слова губернатора Азарова, разговаривали с Антоном Зиньковским и другими ребятами о них. Это максимально некрасиво. Больше такие слова говорить не надо!

Мы вернули должок за поражение в Самаре? Хотелось забить больше, у нас были для этого моменты. Один Александр Соболев мог забить пять мячей. Хорошо, что сыграли на ноль. Уходим в отпуск с хорошим настроением», – сказал Чернов.

Чернов ранее выступал за «Крылья Советов».

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