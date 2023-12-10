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    • Чернов осудил самарского губернатора за неуважение к «Спартаку»

    Чернов осудил самарского губернатора за неуважение к «Спартаку»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов возмутился недавними словами из стана «Крыльев Советов».

    • Футболист самарцев Гленн Бейл перед матчем со «Спартаком» написал: «Последняя подготовка в году. «Спартак», мы идем за тобой!».
    • После матча 1-го круга губернатор Самарской области Дмитрий Азаров едко высказался про «Спартак».

    «К сопернику нужно относиться с большим уважением. Мне не понравились ни его пост, ни слова. Видел и слова губернатора Азарова, разговаривали с Антоном Зиньковским и другими ребятами о них. Это максимально некрасиво. Больше такие слова говорить не надо!

    Мы вернули должок за поражение в Самаре? Хотелось забить больше, у нас были для этого моменты. Один Александр Соболев мог забить пять мячей. Хорошо, что сыграли на ноль. Уходим в отпуск с хорошим настроением», – сказал Чернов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +414

      Strig 3 минуты назад

      Провинциальные попытки выпендриться ? Ай, нехорошо!

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