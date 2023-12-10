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  • Чернов осудил самарского губернатора за неуважение к «Спартаку»

Чернов осудил самарского губернатора за неуважение к «Спартаку»

10 декабря 2023, 11:14
12

Защитник «Спартака» Никита Чернов возмутился недавними словами из стана «Крыльев Советов».

  • Футболист самарцев Гленн Бейл перед матчем со «Спартаком» написал: «Последняя подготовка в году. «Спартак», мы идем за тобой!».
  • После матча 1-го круга губернатор Самарской области Дмитрий Азаров едко высказался про «Спартак».

«К сопернику нужно относиться с большим уважением. Мне не понравились ни его пост, ни слова. Видел и слова губернатора Азарова, разговаривали с Антоном Зиньковским и другими ребятами о них. Это максимально некрасиво. Больше такие слова говорить не надо!

Мы вернули должок за поражение в Самаре? Хотелось забить больше, у нас были для этого моменты. Один Александр Соболев мог забить пять мячей. Хорошо, что сыграли на ноль. Уходим в отпуск с хорошим настроением», – сказал Чернов.

РПЛ уходит на паузу: успейте использовать бонус и поставить на своих фаворитов в последнем туре этого года!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Чернов Никита
Комментарии (12)
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Strig
1702197318
Провинциальные попытки выпендриться ? Ай, нехорошо!
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Цугундeр
1702198681
"2014—2019 ЦСКА 11 (0) 2016 Балтика 0 (0) 2016—2017 Енисей 30 (0) 2017—2018 Урал 13 (0) 2018 Урал-2 2 (0) 2019—2021 Крылья Советов 67 (4) 2022—н. в. Спартак (Москва) 34 (0) " Немного по статистике неблагодарного урод. Ца. Всё по нулям.., Никитушка , всё по нулям... И только брезжит родимое пятно в Самаре.. И к.ху .ли тут пи деть , детёныш..?
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VVM1964
1702201671
Я пост губернатора не читал, но ТОЖЕ ОСУЖДАЮ !!! )))
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ZeBolotny
1702207922
Надо половину России осудить за неуважение к "Спартаку"))
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serglider
1702215686
Человек-невидимка на поле, просто кладезь словесного поноса за его пределами)))
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