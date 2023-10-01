Губернатор Самарской области упрекнул «Спартак» за «грубую игру» и «тактику мелкого фола»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, впечатлен победой «Крыльев Советов» над «Спартаком» в 10-м туре РПЛ (4:0).

«Эта победа войдет в историю клуба, красивая сама по себе, счет 4:0 со «Спартаком», самым популярным клубом страны. «Спартаку» сегодня не помогла ни грубая игра, ни тактика мелкого фола. Ничего им не помогло. Тактика, которую выбрал наш клуб, не позволила вообще ничего показать соперникам. «Крылья» радовали своих болельщиков, всех болельщиков футбола, кроме спартаковских.

Поздравляю болельщиков «Крыльев Советов» с этой прекрасной победой. Это лучший старт в истории клуба, мы никогда за 10 туров такого количества очков не набирали. Мы сделали это вместе, хочу отметить вклад болельщиков, думаю, сейчас они чувствуют себя счастливыми.

Хочу напомнить, что говорил ребятам, которые перешли в «Спартак»: Соболеву, Зиньковскому, Пруцеву и Чернову. Каждому из них говорил: «Зачем переходить в «Спартак», чтобы проигрывать «Крыльям»?». Пусть еще раз вспомнят эти слова», – сказал Азаров.