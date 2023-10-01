Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Губернатор Самарской области упрекнул «Спартак» за «грубую игру» и «тактику мелкого фола»

    Губернатор Самарской области упрекнул «Спартак» за «грубую игру» и «тактику мелкого фола»

    Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, впечатлен победой «Крыльев Советов» над «Спартаком» в 10-м туре РПЛ (4:0).

    «Эта победа войдет в историю клуба, красивая сама по себе, счет 4:0 со «Спартаком», самым популярным клубом страны. «Спартаку» сегодня не помогла ни грубая игра, ни тактика мелкого фола. Ничего им не помогло. Тактика, которую выбрал наш клуб, не позволила вообще ничего показать соперникам. «Крылья» радовали своих болельщиков, всех болельщиков футбола, кроме спартаковских.

    Поздравляю болельщиков «Крыльев Советов» с этой прекрасной победой. Это лучший старт в истории клуба, мы никогда за 10 туров такого количества очков не набирали. Мы сделали это вместе, хочу отметить вклад болельщиков, думаю, сейчас они чувствуют себя счастливыми.

    Хочу напомнить, что говорил ребятам, которые перешли в «Спартак»: Соболеву, Зиньковскому, Пруцеву и Чернову. Каждому из них говорил: «Зачем переходить в «Спартак», чтобы проигрывать «Крыльям»?». Пусть еще раз вспомнят эти слова», – сказал Азаров.

    Новости по теме
    Шнякин: «Я натурально *** от замены Промеса в матче с «Крыльями» 10
    Рассказов ответил, был ли для него принципиальным матч против «Спартака» (4:0) 4
    Рассказов: «Был в шоке, когда заменили Промеса» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2023 19:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +643

      АлексМак 1 октября, 22:21

      Абсолютно прав. И хулиганы Промес и Соболев как всегда в теме.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+