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    • Аршавин назвал лучшего хоккеиста среди российских экс-футболистов

    Аршавин назвал лучшего хоккеиста среди российских экс-футболистов

    Андрей Аршавин ответил на вопросы об участии российских бывших футболистов в хоккейных матчах.

    «Кто лучший хоккеист среди экс отечественных футболистов? Назову Романа Широкова.

    А вот Мостовой, когда я с ним пересeкся на льду, выглядел слабенько. Ему постоянно пихали со скамейки за обрезы.

    Я же стараюсь, как и на поле, выдавать ювелирные передачи. Лучше сделаю пас, чем брошу. Пока я всe-таки слабенький, тем более играю не так часто.

    В хоккее нагрузки не менее серьeзные, а другие. Сколько я ни выходил на лeд, никогда ничего не болело. Стоит же провести футбольный матч, как сразу ощущается дискомфорт», – рассказал Аршавин.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3657

      Fancyfall 2 часа назад

      админы, почему Я не могу написать коммент после забитого Антохой гола?

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