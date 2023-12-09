Аршавин назвал лучшего хоккеиста среди российских экс-футболистов

Андрей Аршавин ответил на вопросы об участии российских бывших футболистов в хоккейных матчах.

«Кто лучший хоккеист среди экс отечественных футболистов? Назову Романа Широкова.

А вот Мостовой, когда я с ним пересeкся на льду, выглядел слабенько. Ему постоянно пихали со скамейки за обрезы.

Я же стараюсь, как и на поле, выдавать ювелирные передачи. Лучше сделаю пас, чем брошу. Пока я всe-таки слабенький, тем более играю не так часто.

В хоккее нагрузки не менее серьeзные, а другие. Сколько я ни выходил на лeд, никогда ничего не болело. Стоит же провести футбольный матч, как сразу ощущается дискомфорт», – рассказал Аршавин.

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