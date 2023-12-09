Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль», 16 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 15:30 по московскому времени.

Предполагаемые стартовые составы на матч:

«Кристал Пэлас»: Джонстон, Клайн, Андерсен, Гэи, Уорд, Ричардс, Лерма, Айю, Хьюз, Шлупп, Эдуар.

Главный тренер: Рой Ходжсон

«Ливерпуль»: Бекер, Александер-Арнольд, Куанса, ван Дейк, Цимикас, Собослаи, Эндо, Гравенберх, Салах, Нуньес, Диас.

Главный тренер: Юрген Клопп

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»