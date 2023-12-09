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    • «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль», 16 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 15:30 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Кристал Пэлас»: Джонстон, Клайн, Андерсен, Гэи, Уорд, Ричардс, Лерма, Айю, Хьюз, Шлупп, Эдуар.

    Главный тренер: Рой Ходжсон

    «Ливерпуль»: Бекер, Александер-Арнольд, Куанса, ван Дейк, Цимикас, Собослаи, Эндо, Гравенберх, Салах, Нуньес, Диас.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»

    Источник: Бомбардир

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