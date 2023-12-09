Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Милана», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 20:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Аталанта»: Муссо, Беккер, Руджери, Колашинац, Хетебур, Скальвини, Копмейнерс, Лукман, Эдерсон, Де Рон, Мурьель.
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини
«Милан»: Менья, Калабрия, Эрнандес, Томори, Флоренци, Лофтус-Чик, Райндерс, Муса, Жиру, Пулишич, Чуквуэзе.
Главный тренер: Стефано Пиоли
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»