«Аталанта» – о первом ассисте Миранчука в сезоне: «Царская пьеса»

«Аталанта» опубликовала пост в соцсетях, посвященный Алексею Миранчуку.

«Царская пьеса Миранчука», – написала клубная пресс-служба, выделив букву «А» в слове «царская», вероятно, намекая на первый ассист российского полузащитника в этом сезоне.

В субботу «Аталанта» дома выиграла у «Милана» со счетом 3:2.

Миранчук вышел на замену на 82-й минуте.

На 95-й он ассистировал Луису Муриэлю на победный гол.

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