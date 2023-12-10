Гасперини отреагировал на свист трибун в адрес Миранчука во время матча с «Миланом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал свист трибун в адрес полузащитника Алексея Миранчука.

Это случилось во 2-м тайме матча 15-го тура Серии А против «Милана» (3:2).

Россиянин вышел на замену на 82-й минуте.

На 90+5 минуте Миранчук сделал голевой пас на Луиса Муриэля.

«Свист был плохим, но Миранчук и Муриэль отреагировали на это лучшим образом», – сказал Гасперини.

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