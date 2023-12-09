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    • «Спартак» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 18 тура РПЛ, 9 декабря

    «Спартак» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 18 тура РПЛ, 9 декабря

    В субботу, 9 декабря, «Спартак» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Игра состоится в рамках 18-го тура чемпионата России и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Спартак»

    «Спартак» после 17 туров занимает 7-е место в турнирной таблице с 27 очками. Команда выиграла 8 матчей, сыграла вничью в 3 матчах и потерпела 6 поражений. Забито 24 гола, пропущено 24 мяча. Отставание от лидера составляет 8 баллов.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» после 17 туров занимают 5-е место в турнирной таблице с 29 очками. Команда выиграла 8 матчей, сыграла вничью в 5 матчах и потерпела 4 поражения. Забито 36 голов, пропущено 24 мяча. Отставание от лидера составляет 6 баллов.

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 01.10.2023 «Крылья Советов» – «Спартак» 4:0;
    • 03.06.2023 «Крылья Советов» – «Спартак» 1:0;
    • 23.11.2022 «Крылья Советов» – «Спартак» 2:1;
    • 09.10.2022 «Спартак» – «Крылья Советов» 5:2;
    • 30.08.2022 «Спартак» – «Крылья Советов» 1:0.

    Прогноз на матч «Спартак» – «Крылья Советов»

    На наш взгляд, обе команды имеют равные шансы на успех, поэтому вместо ставки на результат встречи предложим пари на Тотал больше 2.5. Последние очные встречи команд получились довольно результативными. Наш прогноз – ТБ 2.5 (1.73).

    Источник: Бомбардир

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