Мележиков возмущен, что «Спартак» ищет иностранного спортивного директора

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков выступил против прихода в клуб нового иностранного спортивного директора.

«Иностранные специалисты даже в нынешних условиях действительно могут быть полезны в выборе и приобретении игроков высокого уровня для усиления команд РПЛ, но они никогда не будут вдолгую выстраивать спортивную вертикаль клуба, начиная с академии. У них другие приоритеты.

Я убежден, нужны только российские специалисты. Они есть, но им «мы» почему-то не доверяем! Поэтому любой иностранец на должности спортивного директора в российском клубе, и «Спартак» не исключение, фактически будет исполнять только лишь роль шеф-скаута. Дай бог, чтоб профессионально! Платить при этом ему будут как спортивному директору. В остальном он будет иметь «особое» мнение и советовать. К сожалению, для высших руководителей, это мнение будет основным, а не мнение своих специалистов», – сказал Мележиков.