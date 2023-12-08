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    • Мележиков возмущен, что «Спартак» ищет иностранного спортивного директора

    Мележиков возмущен, что «Спартак» ищет иностранного спортивного директора

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков выступил против прихода в клуб нового иностранного спортивного директора.

    «Иностранные специалисты даже в нынешних условиях действительно могут быть полезны в выборе и приобретении игроков высокого уровня для усиления команд РПЛ, но они никогда не будут вдолгую выстраивать спортивную вертикаль клуба, начиная с академии. У них другие приоритеты.

    Я убежден, нужны только российские специалисты. Они есть, но им «мы» почему-то не доверяем! Поэтому любой иностранец на должности спортивного директора в российском клубе, и «Спартак» не исключение, фактически будет исполнять только лишь роль шеф-скаута. Дай бог, чтоб профессионально! Платить при этом ему будут как спортивному директору. В остальном он будет иметь «особое» мнение и советовать. К сожалению, для высших руководителей, это мнение будет основным, а не мнение своих специалистов», – сказал Мележиков.

    • Кандидаты «Спартака» – Хавьер Рибалта и Томаш Амарал.
    • «Спартак» идет в РПЛ 7-м.
    • Сейчас пост спортивного директора занимает Пол Эшуорт.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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