В «Акроне» сменщику Калешина поставили цель выйти в РПЛ

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал о назначении главного тренера команды Заурбека Тедеева.

«Мы рассматривали несколько кандидатур. Заурбек Эдуардович был одним из первых тренеров, с которым мы обсудили сотрудничество. Нам важна преемственность стиля игры команды. Немаловажным фактором стал солидный управленческий опыт тренера в детском футболе и его умение работать над развитием молодых игроков. Наш клуб обладает необходимой ресурсной базой для решения задачи выхода в РПЛ и будет стремиться к еe выполнению весной», – приводит официальный сайт «Акрона» слова Власова.