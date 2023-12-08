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    В «Акроне» сменщику Калешина поставили цель выйти в РПЛ

    Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал о назначении главного тренера команды Заурбека Тедеева.

    «Мы рассматривали несколько кандидатур. Заурбек Эдуардович был одним из первых тренеров, с которым мы обсудили сотрудничество. Нам важна преемственность стиля игры команды. Немаловажным фактором стал солидный управленческий опыт тренера в детском футболе и его умение работать над развитием молодых игроков. Наш клуб обладает необходимой ресурсной базой для решения задачи выхода в РПЛ и будет стремиться к еe выполнению весной», – приводит официальный сайт «Акрона» слова Власова.

    • Полный состав помощников Заурбека Тедеева будет представлен клубом в ближайшее время.
    • Тедеев сменил на посту главного тренера «Акрона» неожиданно уволенного Евгения Калешина
    • Тольяттинцы занимают третье место в Первой лиге, набрав 35 очков в 20 матчах.

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    Источник: Официальный сайт «Акрона»

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