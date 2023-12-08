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    «Локомотив» – «Урал»: прогноз на матч 18 тура РПЛ, 8 декабря

    В пятницу, 8 декабря, «Локомотив» на своем поле сыграет с «Уралом». Игра состоится в рамках 18-го тура чемпионата России и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Локомотив»

    После 17 туров «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице с 28 очками. Команда выиграла 7 матчей, сыграла вничью в 7 матчах и потерпела 3 поражения. «Локомотив» забил 27 голов, пропустил 23 мяча. Отставание от лидера составляет 5 баллов.

    «Урал»

    После 17 туров «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице с 19 очками. Команда выиграла 5 матчей, сыграла вничью в 4 матчах и потерпела 8 поражений. «Урал» забил 18 голов, пропустил 26 мячей.

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 07.10.2022 – «Урал» – «Локомотив» 2:2;
    • 20.09.2022 – «Урал» – «Локомотив» 0:0 (победа в серии пенальти);
    • 25.07.2022 – «Локомотив» – «Урал» 2:1;
    • 12.02.2022 – «Локомотив» – «Урал» 2:1;
    • 06.11.2022 – «Урал» – «Локомотив» 2:2.

    Прогноз на матч «Локомотив» – «Урал»

    «Локомотив», на наш взгляд – фаворит матча. Команда в прошлом туре уверенно обыграла «Зенит», и наверняка постарается обыграть середняка лиги. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.78).

    Источник: Бомбардир

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