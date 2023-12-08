В пятницу, 8 декабря, «Локомотив» на своем поле сыграет с «Уралом». Игра состоится в рамках 18-го тура чемпионата России и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Локомотив»

После 17 туров «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице с 28 очками. Команда выиграла 7 матчей, сыграла вничью в 7 матчах и потерпела 3 поражения. «Локомотив» забил 27 голов, пропустил 23 мяча. Отставание от лидера составляет 5 баллов.

«Урал»

После 17 туров «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице с 19 очками. Команда выиграла 5 матчей, сыграла вничью в 4 матчах и потерпела 8 поражений. «Урал» забил 18 голов, пропустил 26 мячей.

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

07.10.2022 – «Урал» – «Локомотив» 2:2;

20.09.2022 – «Урал» – «Локомотив» 0:0 (победа в серии пенальти);

25.07.2022 – «Локомотив» – «Урал» 2:1;

12.02.2022 – «Локомотив» – «Урал» 2:1;

06.11.2022 – «Урал» – «Локомотив» 2:2.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Урал»

«Локомотив», на наш взгляд – фаворит матча. Команда в прошлом туре уверенно обыграла «Зенит», и наверняка постарается обыграть середняка лиги. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.78).