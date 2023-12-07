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    Чалов рассказал о приглашении от Головина в «Монако»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов оценил выступления бывшего одноклубника Александра Головина в «Монако»

    «Головин был раньше застенчивый, а сейчас стал очень открытый. Европа повлияла на него. Саша сейчас открыт миру, получает удовольствие от игры, третий раз подряд лучший игрок месяца в «Монако». Это супер. К себе зазывает? Да, зовет. Но сейчас от нас это не так сильно зависит. Я бы в Европу хотел, конечно, да и с Головой в одном клубе еще раз поиграть, 100%. Саша – очень сильный. Вместо Бен-Йеддера? Там сейчас Балогун (смеется)», – сказал Чалов.

    • В нынешнем сезоне Чалов провел 25 матчей, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.
    • Форвард также играл за швейцарский «Базель» в первой половине 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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