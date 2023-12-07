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    • В КДК рассказали о влиянии извинений Абаскаля на решение о дисквалификации

    В КДК рассказали о влиянии извинений Абаскаля на решение о дисквалификации

    Глава контрольно‑дисциплинарного РФС Артур Григорьянц допустил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль мог получить дисквалификацию сроком до двух лет после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом». КДК дисквалифицировал Абаскаля на две встречи чемпионата России и одну игру условно.

    – Могли ли Абаскаля дисквалифицировать на срок от шести месяцев до двух лет?

    – Да. Но в его нарушении был толчок, а не физическое воздействие. Его извинения повлияли на решение КДК, наказание могло бы быть более жестким.

    • Команда из Грозного выиграла матч со счетом 2:1.
    • В первом тайме Абаскаль получил красную карточку, оттолкнув полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу. Перед этим хавбек прыгнул двумя ногами вперед в техническую зону красно‑белых, где в этот момент стоял испанский специалист. Футболист получил за это предупреждение.
    • 6 декабря Абаскаль сделал заявление, в котором принес извинения всему российскому футболу.
    • Из-за отстранения специалист пропустит матчи «Спартака» против «Крыльев Советов» (9 декабря) и «Зенита» в 19-м туре после возобновления сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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