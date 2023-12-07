В КДК рассказали о влиянии извинений Абаскаля на решение о дисквалификации

Глава контрольно‑дисциплинарного РФС Артур Григорьянц допустил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль мог получить дисквалификацию сроком до двух лет после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом». КДК дисквалифицировал Абаскаля на две встречи чемпионата России и одну игру условно.

– Могли ли Абаскаля дисквалифицировать на срок от шести месяцев до двух лет?

– Да. Но в его нарушении был толчок, а не физическое воздействие. Его извинения повлияли на решение КДК, наказание могло бы быть более жестким.