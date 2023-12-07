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    Карпин не извинялся за слова о дебилах

    Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос, приносил ли извинения главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за высказывания после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА.

    «Извинился ли Карпин? Нет», – сказал Григорьянц.

    • После встречи с ЦСКА, Карпин, комментируя решение играть в снегопад, сказал: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»
    • Матч завершился победой армейцев со счетом 2:0.
    • Карпин был дисквалифицирован на один матч и еще на одну игру условно.
    • Он не сможет руководить «Ростовом» со скамьи запасных в ближайшем матче с «Ахматом» 9 декабря, который начнется в 16:30 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1239

      The only one 28 минут назад

      Ара ждёт извинений...

      0
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      Рейтинг: +1303

      Цугундeр 1 час назад

      " Пацаны не извиняются." (с) (сблевнул))

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