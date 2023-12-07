Карпин не извинялся за слова о дебилах

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос, приносил ли извинения главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за высказывания после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Извинился ли Карпин? Нет», – сказал Григорьянц.
- После встречи с ЦСКА, Карпин, комментируя решение играть в снегопад, сказал: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»
- Матч завершился победой армейцев со счетом 2:0.
- Карпин был дисквалифицирован на один матч и еще на одну игру условно.
- Он не сможет руководить «Ростовом» со скамьи запасных в ближайшем матче с «Ахматом» 9 декабря, который начнется в 16:30 мск.
Источник: «Матч ТВ»