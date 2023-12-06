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Президент «Урала» Иванов оценил сериал «Слово пацана»

6 декабря 2023, 20:00
3

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Много слышал о сериале «Слово пацана», но не смотрел и не хочу. Честно, мне неинтересно. Зачем и для чего? Молодым, может быть, это интересно.

Почему бы не освещать эту эпоху – это же наше прошлое, наша жизнь. Пускай молодое поколение смотрит, как все было: правильно или нет. И сами сделают выводы.

«Бригаду» не запрещали. И ничего, сериал прошел на ура. Посмотрели и забыли. Так было – это наша история. Сейчас не знаю, показывают ли правду, потому что не смотрел. Если интересно, пускай смотрят.

О своем детстве или юности не хочу говорить, но, конечно, было тяжелое время», – заявил Иванов.

  • Сериал Жоры Крыжовникова вошел в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
  • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
  • Он состоит из 8 эпизодов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (3)
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Mirak92
1701882388
Поколение и так долб..ов агрессивных.Давай добавим)) Сигареты цензурят .А беспредел и бандитов показывают)Россия - страна возможностей
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Skull_Boy
1701882945
Как он что-то может оценить, если он не видел ничего, очередной долба...
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Zoge
1701926616
Футболом заниматься надо!
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