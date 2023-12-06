Президент «Урала» Иванов оценил сериал «Слово пацана»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Много слышал о сериале «Слово пацана», но не смотрел и не хочу. Честно, мне неинтересно. Зачем и для чего? Молодым, может быть, это интересно.

Почему бы не освещать эту эпоху – это же наше прошлое, наша жизнь. Пускай молодое поколение смотрит, как все было: правильно или нет. И сами сделают выводы.

«Бригаду» не запрещали. И ничего, сериал прошел на ура. Посмотрели и забыли. Так было – это наша история. Сейчас не знаю, показывают ли правду, потому что не смотрел. Если интересно, пускай смотрят.

О своем детстве или юности не хочу говорить, но, конечно, было тяжелое время», – заявил Иванов.

Сериал Жоры Крыжовникова вошел в топ-5 лучших на «Кинопоиске».

Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.

Он состоит из 8 эпизодов.

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