«Бавария» рассматривает трех центральных защитников

«Бавария», вероятно, усилит центр обороны во время зимнего трансферного окна.
Необходимость подписания нового защитника обусловлена серьезной травмой Матейса де Лигта и скорым отъездом Кима Мин-Джэ на Кубок Азии.
Мюнхенский клуб сейчас рассматривает трех кандидатов:
- Арнау Мартинес («Жирона»)
- Джорджо Скальвини («Аталанта»)
- Клеман Лангле («Астон Вилла», права принадлежат «Барселоне»)
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