Смотреть прямую трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль», 15 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря 2023, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Шеффилд Юнайтед»: Фодеринхэм, Богл, Ахмедходжич, Трасти, Робинсон, Брукс, Вини Соуза, Макэйти, Хамер, Осула, Арчер.

Главный тренер: Крис Уайлдер

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес, Эндо, Мак Аллистер, Собослаи, Салах, Диас, Гакпо.

Главный тренер: Юрген Клопп