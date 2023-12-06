Смотреть прямую трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль», 15 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря 2023, в 22:30 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы на матч:
«Шеффилд Юнайтед»: Фодеринхэм, Богл, Ахмедходжич, Трасти, Робинсон, Брукс, Вини Соуза, Макэйти, Хамер, Осула, Арчер.
Главный тренер: Крис Уайлдер
«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес, Эндо, Мак Аллистер, Собослаи, Салах, Диас, Гакпо.
Главный тренер: Юрген Клопп
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль»
- Матч покажет Setanta Qazaqstan.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир