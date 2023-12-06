Смотреть прямую трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль», 15 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Шеффилд Юнайтед»: Фодерингэм, Трасти, Ахмедходжич, Робинсон, Флек, Хамер, Томас, Норвуд, Богл, Арчер, Осула.

Главный тренер: Крис Уайлдер

«Ливерпуль»: Келлехер, Ван Дейк, Конате, Цимикас, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Джонс, Диас, Салах, Гакпо.

Главный тренер: Юрген Клопп