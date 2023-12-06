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    • «Шеффилд Юнайтед» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2023

    «Шеффилд Юнайтед» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль», 15 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Шеффилд Юнайтед»: Фодерингэм, Трасти, Ахмедходжич, Робинсон, Флек, Хамер, Томас, Норвуд, Богл, Арчер, Осула.

    Главный тренер: Крис Уайлдер

    «Ливерпуль»: Келлехер, Ван Дейк, Конате, Цимикас, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Джонс, Диас, Салах, Гакпо.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль»

    Источник: Бомбардир

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