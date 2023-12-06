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    • Акинфеев объяснил, почему мылся в раковине на дебютном сборе в ЦСКА

    Акинфеев объяснил, почему мылся в раковине на дебютном сборе в ЦСКА

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал подробности своего появления в главной команде.

    • Вратаря впервые привлекли к тренировкам с основой в 2002 году.
    • Ему тогда было 16 лет.
    • ЦСКА тренировал Валерий Газзаев.

    «Мы едем на базу в Архангельское, я ставлю сумку на первом этаже, мне дают ключ, но перед этим мне говорят: «Зайди на второй этаж к Валерию Георгиевичу».

    Я захожу, встреча длилась, наверное, секунд тридцать ровно. Там дым коромыслом у Валерия Георгиевича – сигаретки покуривал. Не сигары, а сигареты.

    Он сказал: «Ну что, молодой, готов?» Я говорю: «Валерий Георгиевич, готов». Все. Наш разговор прошел так.

    Я, конечно, не выходил из номера – боялся. Мылся тоже в раковине у себя в Архангельском. В душ даже не ходил. Гусев, все там ходят, ну как? Шкета какого-то привезли», – вспомнил Акинфеев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2181

      rac531 21 минуту назад

      Правильно, Игорёк)
      Грязь нарастет, сама отвалится)

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