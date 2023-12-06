Акинфеев объяснил, почему мылся в раковине на дебютном сборе в ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал подробности своего появления в главной команде.

Вратаря впервые привлекли к тренировкам с основой в 2002 году.

Ему тогда было 16 лет.

ЦСКА тренировал Валерий Газзаев.

«Мы едем на базу в Архангельское, я ставлю сумку на первом этаже, мне дают ключ, но перед этим мне говорят: «Зайди на второй этаж к Валерию Георгиевичу».

Я захожу, встреча длилась, наверное, секунд тридцать ровно. Там дым коромыслом у Валерия Георгиевича – сигаретки покуривал. Не сигары, а сигареты.

Он сказал: «Ну что, молодой, готов?» Я говорю: «Валерий Георгиевич, готов». Все. Наш разговор прошел так.

Я, конечно, не выходил из номера – боялся. Мылся тоже в раковине у себя в Архангельском. В душ даже не ходил. Гусев, все там ходят, ну как? Шкета какого-то привезли», – вспомнил Акинфеев.