16-летний вундеркинд из «Барселоны» назвал своего футбольного кумира

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассчитывает повторить успехи в футболе своего кумира, аргентинского нападающего Лионеля Месси. 16-летний игрок в понедельник получил приз The Youngest от Tuttosport.

«Это важная награда. Первая, которую я получил на международном уровне. Я бы хотел выиграть настоящий приз, стать лучшим.

Я знаю об этой награде и видел, кто ее получал. Среди победителей был даже Месси. Я бы хотел оказаться в этом почетном списке. Рано или поздно мы с вами еще увидимся в Турине, я обещаю.

Месси – мой кумир. Он всегда им был и по-прежнему остается им и теперь, когда я играю за «Барселону». Он вдохновлял меня.

Другого кумира у меня никогда не было. Однажды я сфотографировался с Месси – тогда я был неизвестным. Возможно, однажды я стану как он», – сказал Ямаль.

The Youngest – это специальная награда от итальянской газеты, которую Ямаль получил как самый молодой игрок, когда-либо попадавший в первую тройку финалистов при выборе лауреата Golden Boy.

16-летний футболист уступил только Джуду Беллингему («Реал») и занял второе место в голосовании.

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