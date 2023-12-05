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    • 16-летний вундеркинд из «Барселоны» назвал своего футбольного кумира

    16-летний вундеркинд из «Барселоны» назвал своего футбольного кумира

    Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассчитывает повторить успехи в футболе своего кумира, аргентинского нападающего Лионеля Месси. 16-летний игрок в понедельник получил приз The Youngest от Tuttosport.

    «Это важная награда. Первая, которую я получил на международном уровне. Я бы хотел выиграть настоящий приз, стать лучшим.

    Я знаю об этой награде и видел, кто ее получал. Среди победителей был даже Месси. Я бы хотел оказаться в этом почетном списке. Рано или поздно мы с вами еще увидимся в Турине, я обещаю.

    Месси – мой кумир. Он всегда им был и по-прежнему остается им и теперь, когда я играю за «Барселону». Он вдохновлял меня.

    Другого кумира у меня никогда не было. Однажды я сфотографировался с Месси – тогда я был неизвестным. Возможно, однажды я стану как он», – сказал Ямаль.

    • The Youngest – это специальная награда от итальянской газеты, которую Ямаль получил как самый молодой игрок, когда-либо попадавший в первую тройку финалистов при выборе лауреата Golden Boy.
    • 16-летний футболист уступил только Джуду Беллингему («Реал») и занял второе место в голосовании.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 13:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20877

      ilichkadr 1 час назад

      Вундеркинды, как правило, долго не живут. У Лионеля было детство, а у вундеркиндов его нет. Поэтому стать Месси ему не суждено.

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