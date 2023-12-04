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    • Мостовой оценил скандальное заявление Карпина после матча ЦСКА – «Ростов»

    Мостовой оценил скандальное заявление Карпина после матча ЦСКА – «Ростов»

    Александр Мостовой объяснил резонансное высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после поражения от ЦСКА (0:2).

    • По окончании матча в Москве Карпин заявил: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду».
    • Тренера «Ростова» накажут за «оскорбительное поведение в отношении официальных лиц».
    • Его, скорее всего, дисквалифицируют на 2 игры РПЛ.

    – Карпа я знаю 30 лет, елки-палки. Столько высказываний у него было.

    – Как на его месте высказались бы вы? Он еще до матча говорил, что будет ужас.

    – Я думаю, что вряд ли бы он так сказал, если бы «Ростов» не проиграл. Если бы они сыграли вничью или выиграли, конечно, таких слов он бы не сказал.

    Ну сказал – что здесь такого? Проиграли – всегда на эмоциях так говоришь. Если бы я был на поле, я бы тоже сказал: «Ну как мы можем играть?»

    А если бы выиграли, я бы ушел в раздевалку и сказал: «Как здорово мы сыграли». Здесь два ответа.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    04.12.2023 20:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +69477

      portero 3 часа назад

      Ну он и до игры был против того чтоб играть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +714

      TIMOTHY 4 часа назад

      Александр не дури! При всём твоём к Валере,тут ты дичь сморосил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Strig 4 часа назад

      мост ты не прав!

      1
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