Мостовой оценил скандальное заявление Карпина после матча ЦСКА – «Ростов»

Александр Мостовой объяснил резонансное высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после поражения от ЦСКА (0:2).

По окончании матча в Москве Карпин заявил: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду».

Тренера «Ростова» накажут за «оскорбительное поведение в отношении официальных лиц».

Его, скорее всего, дисквалифицируют на 2 игры РПЛ.

– Карпа я знаю 30 лет, елки-палки. Столько высказываний у него было.

– Как на его месте высказались бы вы? Он еще до матча говорил, что будет ужас.

– Я думаю, что вряд ли бы он так сказал, если бы «Ростов» не проиграл. Если бы они сыграли вничью или выиграли, конечно, таких слов он бы не сказал.

Ну сказал – что здесь такого? Проиграли – всегда на эмоциях так говоришь. Если бы я был на поле, я бы тоже сказал: «Ну как мы можем играть?»

А если бы выиграли, я бы ушел в раздевалку и сказал: «Как здорово мы сыграли». Здесь два ответа.

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