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    • Карпин раскрыл, что сказал судье после матча ЦСКА – «Ростов»

    Карпин раскрыл, что сказал судье после матча ЦСКА – «Ростов»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин общался с судьей после поражения от ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ.

    Он сказал Рафаэлю Шафееву, что ему стыдно.

    – Для чего проводить было эту игру?

    – Видимо, для того, чтобы она осталась в календаре. Чтобы за понедельником шел вторник.

    – Для чего? А если есть форс-мажор – идет снег?

    – Для судьи это оказалось не форс-мажором.

    – К нему вопрос. Это позор. Позор российского футбола.

    – Что сказали судье?

    Сказал, что мне стыдно.

    – Логика судьи – почему он назначил эту игру?

    – Он мне не говорил.

    • По окончании матча в Москве Карпин заявил: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду».
    • Тренера «Ростова» накажут за «оскорбительное поведение в отношении официальных лиц».
    • Его, скорее всего, дисквалифицируют на 2 игры РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2023 19:50
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