Карпин раскрыл, что сказал судье после матча ЦСКА – «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин общался с судьей после поражения от ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ.
Он сказал Рафаэлю Шафееву, что ему стыдно.
– Для чего проводить было эту игру?
– Видимо, для того, чтобы она осталась в календаре. Чтобы за понедельником шел вторник.
– Для чего? А если есть форс-мажор – идет снег?
– Для судьи это оказалось не форс-мажором.
– К нему вопрос. Это позор. Позор российского футбола.
– Что сказали судье?
– Сказал, что мне стыдно.
– Логика судьи – почему он назначил эту игру?
– Он мне не говорил.
- По окончании матча в Москве Карпин заявил: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду».
- Тренера «Ростова» накажут за «оскорбительное поведение в отношении официальных лиц».
- Его, скорее всего, дисквалифицируют на 2 игры РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»