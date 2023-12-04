Карпин раскрыл, что сказал судье после матча ЦСКА – «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин общался с судьей после поражения от ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ.

Он сказал Рафаэлю Шафееву, что ему стыдно.

– Для чего проводить было эту игру?

– Видимо, для того, чтобы она осталась в календаре. Чтобы за понедельником шел вторник.

– Для чего? А если есть форс-мажор – идет снег?

– Для судьи это оказалось не форс-мажором.

– К нему вопрос. Это позор. Позор российского футбола.

– Что сказали судье?

– Сказал, что мне стыдно.

– Логика судьи – почему он назначил эту игру?

– Он мне не говорил.