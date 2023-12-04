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    • Аршавин назвал главный аргумент, почему РПЛ нужно вернуться на «весну – осень»

    Аршавин назвал главный аргумент, почему РПЛ нужно вернуться на «весну – осень»

    Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему российский футбол должен вернуться к прежней схеме проведения соревнований.

    – То, что случилось в воскресенье в двух матчах 17-го тура, ставит вопрос о возвращении к прежней системе проведения соревнований?

    – Я уже думал, что мне будут задавать этот вопрос и не хочу, как дятел, говорить одно и то же. Я уже это сказал 10 лет назад, и даже еще тогда, когда это меняли.

    – Вы за возвращение на «весну – осень»?

    – Да, конечно.

    – Главный аргумент?

    – Летом в нашей стране надо играть в футбол как можно больше. Вот мой аргумент.

    • 3 декабря в условиях снегопада прошли матчи «Локомотив»«Зенит» и ЦСКА – «Ростов».
    • Российский футбол перешел на систему «осень – весна» по ходу сезона-2011/12.

    Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2023 13:09
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    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      СПОРТ 21 века 3 минуты назад

      Если по факту:Россия это не Европа! По менталитету, по погодным условиям, по уровню жизни - это можно продолжать. Вопрос: какого ху...дожника тогда подстраиваемся под эту Европу? Вот до тех пор пока так будет, так и будем мучаться и сосать елду! Футбол - это летний вид спорта. Какой идиот выйдет зимой играть в футбол? Покажите мне пальцем! Зимой нужно водку пить или в хоккей играть. А вообще самый главный аргумент почему нельзя перенести это ФАН АЙДИ! Кто-нибудь задумывался, как работает эта система? Я поясню: если в этот день и конкретно в установленное время человек не пройдёт на стадион, то он потом и вовсе не попадёт на игру. А как он попадёт, если там считывается информация на современной лазерной основе? Каждый матч в этой системе изн

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Игорь N5 6 часов назад

      Хоккеисты играют практически каждый второй день. Ритм тяжелый. До 90 матчей за сезон. Но играют, выкладываются в каждом матче. А наши барышни, бегающие по траве играют раз в неделю, и то ходят пешком, постоянно жалуюсь на что-то. И еще у них поголовно ноги сводит к 80-90 минуте. А может не сводит? Ведь если стоять на месте 80-90 минут, естественно ноги будут затекать.
      Давно пора футболершам играть по 2 утра в неделю. И 30 пешеходных Туров можно спокойно уложить в рамки 1 лета, если без «Еврокубков».
      Смешно смотреть как у нас «берегут бедных нежных футболистов»… Хоть бы не перенапряглись.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      ABC--google 8 часов назад

      Надо на юге проводить матчи если уж так немоготу кому-то на лето переводить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Валерий39 9 часов назад

      Суждения Аршавина не отличаются глубиной. Они насколько прямолинейны, настолько и безосновательны. Аргументация, если присутствует, не выдерживает критики. Короче, сказал и ладно

      1
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      ...
      Рейтинг: +20876

      ilichkadr > Валерий39 9 часов назад

      Какая нужна глубина и какие аргументы, чтобы понять - мы в системе "осень-весна" в глубокой жопе?

      2
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      ...
      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > ilichkadr 9 часов назад

      Ну ты то же вроде хоть и упертый, но по моему не глупый человек - почему СЕЙЧАС НЕЛЬЗЯ играть в другие дни - чуть больше задействовать лето, изменить даты проведения матчей и сыграть еще среди недели, перенести наконец несколько туров на весну ???!!! ( о чем и говорит, кстати Карпин ) ПОЧЕМУ НАДО играть в Ноябре и Декабре ??? !!! И как это связано с системой "осень-весна" ??? !!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +20876

      ilichkadr > VVM1964 5 часов назад

      "почему СЕЙЧАС НЕЛЬЗЯ играть в другие дни"?
      Потому что на календарь накладывается куча НИЗЯЯЯЯ, в основе которых лежат спортивные, коммерческие и инфраструктурные ограничения. Например, нельзя сыграть 2 матча подряд против соперников категории А (Зенит, Спартак, ЦСКА).
      Они же дают наиболее высокие телерейтинги, отсюда их надо равномерно распределить по всему чемпионату. Про инфраструктуру я уже не говорю, поскольку кроме футбола стадионы задействуют на другие массовые мероприятия. Бабло оно не пахнет..............

      0
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      ...
      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > ilichkadr 2 часа назад

      Было бы желание ... А если нет желания, отговорки всегда найдутся !!! А что при смене на "весна-осень" эти все проблемы сразу исчезнут ??? Будут другие даты проведения матчей ? ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6048

      neim 12 часов назад

      что - то слишком много стало заместителя генерального директора Зенита и его мнений и суждений о проблемах российского футбола.
      А больше спросить не кого ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36994

      VVM1964 12 часов назад

      Просто удивительно - последнее время эта тема активно продвигается, но вот все написавшие ( кроме Карпина ) недовольны именно системой "осень - весна" и НЕТ УПОРА НА ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР. Меня терзают смутные сомнения - а не очередной ли "распил" готовится бюджетных денег на организацию подобного "мероприятия". При этом схему то мы поменяем, а перестанем ли играть в Ноябре-Декабре ??? (((
      Что мешает играть летом сейчас, чуть сдвинув календарь ???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +513

      Bez Imeni > VVM1964 11 часов назад

      ну правильно, можно же играть без летнего перерыва,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > Bez Imeni 9 часов назад

      Почему без летнего перерыва, перерыв можно делать, но сократить и несколько туров провести 2 раза в неделю ... А что при переходе на "весна -осень" количество дней в году увеличится ???)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +306

      логист > VVM1964 8 часов назад

      они думают если будет весна-осень то теплее будет, если они будут играть 2 раза в неделю то они ноют что устают не хватает время на вастановление

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > логист 8 часов назад

      Да ныть то можно, но всё же думаю, можно НЕСКОЛЬКО туров сыграть по 2 в неделю, чем травмироваться и мучаться играючи по колено в снегу или на морозе ! Но что-то ( а именно зная сущность наших чиновников ) мне подсказывает, что просто кто-то усиленно лоббирует эту тему "весна-осень", что-бы провести ПЕРЕСТРОЙКУ СИСТЕМЫ и выбить на это денежку... - вот и вся забота о нашем футболе (

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +513

      Bez Imeni > VVM1964 5 часов назад

      ну у них и так получается зимний отпуск с декабря по середину января 1.5 месяца, вроде нормально,а им ещё и летом месяцок нужен? не жирно будет? У тебя сколько дней отпуск?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20876

      ilichkadr > Bez Imeni 5 часов назад

      Как у всех согласно ТК РФ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20876

      ilichkadr > VVM1964 4 часа назад

      "просто кто-то усиленно лоббирует эту тему "весна-осень"?
      Если усиленно лоббируют "весна-осень", значит в этом есть определенный смысл проверенный временем. Про Киев, Тбилиси я уже писал. Можно вспомнить датский «Брондбю», который уделал в четвертьфинале Кубка УЕФА 1991 года наше Торпедо и шведский «Гетеборг», который дважды, в 1982 и 1987 годах, выигрывал Кубок УЕФА. При этом шведы и датчане тогда не только играли по схеме «весна-осень», но и обходились без легионеров.
      Главной причиной перехода на "осень-весна" было участие в еврокубках наших команд лишь на следующий сезон. Последним гвоздём в крышку гроба "весна-осень" стал ленинградский Зенит, который за 4 еврокубковых сезона 80-х за четыре сезона обыграл только двух соперников из сла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6001

      ПалкоВводецъ (returned) 12 часов назад

      Думать надо было раньше, переходить на систему весна-осень, когда нас ушли из еврокубков. У нас с апреля по октябрь можно спокойно играть — семь месяцев. 210 дней, 30 игр — семь дней на игру остается, а по средам можно играть кубковые матчи.
      Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20876

      ilichkadr 12 часов назад

      Все, кто когда-нибудь играл в футбол, понимают, что для нашей страны самый оптимальный вариант это "весна-осень".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +306

      логист > ilichkadr 10 часов назад

      чем оптимальней будет заканчивать 29-28 ноября как раньше а евро кубки играли в декабре в мороз в лужниках, и играли с грандами европы а тут Ростов приехал погода не поменяется от этого

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20876

      ilichkadr > логист 9 часов назад

      У нас сейчас если не понос, так золотуха.
      Я к тому, что в советские времена играли с Европой на равных и даже что-то выигрывали (Динамо Киев, Тбилиси), в российское время (ЦСКА, Зенит).
      8 лет назад перешли на «общеевропейский» график и что в итоге имеем? Ни куя................

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > ilichkadr 9 часов назад

      Да причем здесь, что было раньше - раньше у нас УРОВЕНЬ футбола был прежде всего другой !!! (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +306

      логист > ilichkadr 9 часов назад

      можно закончить чемпионат хоть в октябре но евро кубки один хрен играют ноябрь декабрь и тогда Зенит Адвокатовский был очень хорош Цска Газаевский с Вагнером, Карвалью, Оличем была машина

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > логист 9 часов назад

      А по факту нас спасут только крытые стадионы... !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20876

      ilichkadr > VVM1964 7 часов назад

      При том, что УРОВЕНЬ футбола зависит прежде всего от игроков. В советские времена не было легионеров, но какие были игроки? Любо дорого было посмотреть. Начало 21-го века у ЦСКА, Зенита легов было по минимуму, но костяк команды был свой, доморощенный.
      Что сейчас имеем? Кучу иностранцев в каждой команде уровня ФНЛ с миллионными зарплатами.....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20876

      ilichkadr > логист 7 часов назад

      Да уж.........
      Раньше были времена,
      А теперь мгновенья,
      Поднимался раньше х*й,
      А теперь давленье.....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > ilichkadr 6 часов назад

      Ностальгия, конечно хорошо, но надо жить сегодняшним днем и смотреть в будущее, а не мечтать о возврате в прошлое, тем более, что это не реально...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20876

      ilichkadr > VVM1964 5 часов назад

      От сегодняшнего блевать хочется. А смотреть в будущее, где горизонта не видно, могут только цифры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Опорник1984 12 часов назад

      Посмотрел страны которые играют по схеме весна -осень.там конечно великие футбольные державы. Но сидеть летом в отпуске и на сборах это конечно тоже не правильно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20876

      ilichkadr > Опорник1984 12 часов назад

      " сидеть летом в отпуске"?
      А почему бы и нет? Отпуск 28 календарей как у всех работяг. Нары, Канары, Мальдивы............солнце, воздух и вода наши лучшие друзья.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Опорник1984 > ilichkadr 8 часов назад

      На нары.на Канары и Мальдивы.можно и зимой скататься. А летом в футбол поиграть. на хороших полях.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20835

      NewLife 12 часов назад

      Даже Андрюша понимает !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1276

      Цугундeр > NewLife 12 часов назад

      Дык , он вона , эта понял десять лет , эвона как , назад.. А ты дотумкал тока ,
      сермяга от сохи несусветная.)

      2
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