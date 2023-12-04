Аршавин назвал главный аргумент, почему РПЛ нужно вернуться на «весну – осень»

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему российский футбол должен вернуться к прежней схеме проведения соревнований.

– То, что случилось в воскресенье в двух матчах 17-го тура, ставит вопрос о возвращении к прежней системе проведения соревнований?

– Я уже думал, что мне будут задавать этот вопрос и не хочу, как дятел, говорить одно и то же. Я уже это сказал 10 лет назад, и даже еще тогда, когда это меняли.

– Вы за возвращение на «весну – осень»?

– Да, конечно.

– Главный аргумент?

– Летом в нашей стране надо играть в футбол как можно больше. Вот мой аргумент.

3 декабря в условиях снегопада прошли матчи «Локомотив» – «Зенит» и ЦСКА – «Ростов».

Российский футбол перешел на систему «осень – весна» по ходу сезона-2011/12.

Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?