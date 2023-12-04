Аршавин назвал главный аргумент, почему РПЛ нужно вернуться на «весну – осень»

Если по факту:Россия это не Европа! По менталитету, по погодным условиям, по уровню жизни - это можно продолжать. Вопрос: какого ху...дожника тогда подстраиваемся под эту Европу? Вот до тех пор пока так будет, так и будем мучаться и сосать елду! Футбол - это летний вид спорта. Какой идиот выйдет зимой играть в футбол? Покажите мне пальцем! Зимой нужно водку пить или в хоккей играть. А вообще самый главный аргумент почему нельзя перенести это ФАН АЙДИ! Кто-нибудь задумывался, как работает эта система? Я поясню: если в этот день и конкретно в установленное время человек не пройдёт на стадион, то он потом и вовсе не попадёт на игру. А как он попадёт, если там считывается информация на современной лазерной основе? Каждый матч в этой системе изн
Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему российский футбол должен вернуться к прежней схеме проведения соревнований.
– То, что случилось в воскресенье в двух матчах 17-го тура, ставит вопрос о возвращении к прежней системе проведения соревнований?
– Я уже думал, что мне будут задавать этот вопрос и не хочу, как дятел, говорить одно и то же. Я уже это сказал 10 лет назад, и даже еще тогда, когда это меняли.
– Вы за возвращение на «весну – осень»?
– Да, конечно.
– Главный аргумент?
– Летом в нашей стране надо играть в футбол как можно больше. Вот мой аргумент.
- 3 декабря в условиях снегопада прошли матчи «Локомотив» – «Зенит» и ЦСКА – «Ростов».
- Российский футбол перешел на систему «осень – весна» по ходу сезона-2011/12.
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