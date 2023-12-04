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  • Аршавин назвал главный аргумент, почему РПЛ нужно вернуться на «весну – осень»

Аршавин назвал главный аргумент, почему РПЛ нужно вернуться на «весну – осень»

4 декабря 2023, 13:09
63

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему российский футбол должен вернуться к прежней схеме проведения соревнований.

– То, что случилось в воскресенье в двух матчах 17-го тура, ставит вопрос о возвращении к прежней системе проведения соревнований?

– Я уже думал, что мне будут задавать этот вопрос и не хочу, как дятел, говорить одно и то же. Я уже это сказал 10 лет назад, и даже еще тогда, когда это меняли.

– Вы за возвращение на «весну – осень»?

– Да, конечно.

– Главный аргумент?

– Летом в нашей стране надо играть в футбол как можно больше. Вот мой аргумент.

  • 3 декабря в условиях снегопада прошли матчи «Локомотив»«Зенит» и ЦСКА – «Ростов».
  • Российский футбол перешел на систему «осень – весна» по ходу сезона-2011/12.

Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Зенит Локомотив Динамо Аршавин Андрей
Комментарии (63)
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Napaleon Banapart
1701685124
– Главный аргумент? – ПотамуШта...
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NewLife
1701685287
Даже Андрюша понимает !
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Опорник1984
1701686609
Посмотрел страны которые играют по схеме весна -осень.там конечно великие футбольные державы. Но сидеть летом в отпуске и на сборах это конечно тоже не правильно.
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ilichkadr
1701686887
Все, кто когда-нибудь играл в футбол, понимают, что для нашей страны самый оптимальный вариант это "весна-осень".
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VVM1964
1701687325
Просто удивительно - последнее время эта тема активно продвигается, но вот все написавшие ( кроме Карпина ) недовольны именно системой "осень - весна" и НЕТ УПОРА НА ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР. Меня терзают смутные сомнения - а не очередной ли "распил" готовится бюджетных денег на организацию подобного "мероприятия". При этом схему то мы поменяем, а перестанем ли играть в Ноябре-Декабре ??? ((( Что мешает играть летом сейчас, чуть сдвинув календарь ???
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neim
1701688062
что - то слишком много стало заместителя генерального директора Зенита и его мнений и суждений о проблемах российского футбола. А больше спросить не кого ?
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Валерий39
1701695867
Суждения Аршавина не отличаются глубиной. Они насколько прямолинейны, настолько и безосновательны. Аргументация, если присутствует, не выдерживает критики. Короче, сказал и ладно
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Игорь N5
1701708087
Хоккеисты играют практически каждый второй день. Ритм тяжелый. До 90 матчей за сезон. Но играют, выкладываются в каждом матче. А наши барышни, бегающие по траве играют раз в неделю, и то ходят пешком, постоянно жалуюсь на что-то. И еще у них поголовно ноги сводит к 80-90 минуте. А может не сводит? Ведь если стоять на месте 80-90 минут, естественно ноги будут затекать. Давно пора футболершам играть по 2 утра в неделю. И 30 пешеходных Туров можно спокойно уложить в рамки 1 лета, если без «Еврокубков». Смешно смотреть как у нас «берегут бедных нежных футболистов»… Хоть бы не перенапряглись.
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СПОРТ 21 века
1701731408
Если по факту:Россия это не Европа! По менталитету, по погодным условиям, по уровню жизни - это можно продолжать. Вопрос: какого ху...дожника тогда подстраиваемся под эту Европу? Вот до тех пор пока так будет, так и будем мучаться и сосать елду! Футбол - это летний вид спорта. Какой идиот выйдет зимой играть в футбол? Покажите мне пальцем! Зимой нужно водку пить или в хоккей играть. А вообще самый главный аргумент почему нельзя перенести это ФАН АЙДИ! Кто-нибудь задумывался, как работает эта система? Я поясню: если в этот день и конкретно в установленное время человек не пройдёт на стадион, то он потом и вовсе не попадёт на игру. А как, если там считывается информация на современной лазерной основе? Каждый матч там расписан на часам!
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Exnaton
1701786268
Я согласен...
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