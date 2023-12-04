В «Спартаке» прокомментировали эпизод с удалением Абаскаля

Московский «Спартак» в отчете о матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» на своем официальном сайте затронул эпизод с удалением главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«На 33-й минуте случился эпизод, который во многом перевернул игру. Его главным действующим лицом стал Бериша. Сначала косовский легионер грозненцев выдал очень удачный пас внешней стороной стопы на Агаларова, который перебросил Селихова и открыл счет.

Праздновать гол Бериша побежал… к тренерской скамейке «Спартака». Причем сделал это максимально странно: на скорости он прыгнул двумя ногами вперед, находясь в непосредственной близости от Абаскаля. Изумленный тренер хотел вытолкнуть провокатора за пределы нашей технической зоны, а тот, ощутив на себе прикосновение, рухнул на землю и схватился за лицо.

Арбитр расценил это как физическое воздействие на Беришу и удалил Гильермо. Тогда как игрок грозненцев получил лишь желтую карточку. Почему ВАР не подсказал Кукуляку, с чего все началось – загадка», – говорится в описании эпизода.