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  • В «Спартаке» прокомментировали эпизод с удалением Абаскаля

В «Спартаке» прокомментировали эпизод с удалением Абаскаля

4 декабря 2023, 11:18
5

Московский «Спартак» в отчете о матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» на своем официальном сайте затронул эпизод с удалением главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«На 33-й минуте случился эпизод, который во многом перевернул игру. Его главным действующим лицом стал Бериша. Сначала косовский легионер грозненцев выдал очень удачный пас внешней стороной стопы на Агаларова, который перебросил Селихова и открыл счет.

Праздновать гол Бериша побежал… к тренерской скамейке «Спартака». Причем сделал это максимально странно: на скорости он прыгнул двумя ногами вперед, находясь в непосредственной близости от Абаскаля. Изумленный тренер хотел вытолкнуть провокатора за пределы нашей технической зоны, а тот, ощутив на себе прикосновение, рухнул на землю и схватился за лицо.

Арбитр расценил это как физическое воздействие на Беришу и удалил Гильермо. Тогда как игрок грозненцев получил лишь желтую карточку. Почему ВАР не подсказал Кукуляку, с чего все началось – загадка», – говорится в описании эпизода.

  • «Ахмат» одержал победу со счетом 2:1.
  • «Спартак» опустился на седьмое место в РПЛ с 27 очками.

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Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Бериша Бернард Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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Napaleon Banapart
1701678343
По какой то "злой иронии" в данный момент произошел технический сбой в работе видеокамер... ВАР не зафиксировал данный эпизод а полагаться на мнение заинтересованных сторон он (ВАР) не имеет основания... (все написанное выше это плод моей буйной фантазии. НЕ более.) ))) #свободу рыжему
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DOCTOR PENALTY
1701678761
Судья продажная, козёл он... )
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Цугундeр
1701680547
Объятия двумя ногами? Типичное косовское рукопожатие. Уважение к сопернику с надеждой на сотрудничество.
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Дядя Серёжа
1701683095
ВАР смотрит футбол, по идее. То что видел я тренера не красит, устаю я уже от Абакаля и результатов. Может хватит его оправдывать и в глаза поглядеть?
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kliker
1701690525
Животные в России нынче в приоритете.
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