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    • В «Спартаке» прокомментировали эпизод с удалением Абаскаля

    В «Спартаке» прокомментировали эпизод с удалением Абаскаля

    Московский «Спартак» в отчете о матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» на своем официальном сайте затронул эпизод с удалением главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «На 33-й минуте случился эпизод, который во многом перевернул игру. Его главным действующим лицом стал Бериша. Сначала косовский легионер грозненцев выдал очень удачный пас внешней стороной стопы на Агаларова, который перебросил Селихова и открыл счет.

    Праздновать гол Бериша побежал… к тренерской скамейке «Спартака». Причем сделал это максимально странно: на скорости он прыгнул двумя ногами вперед, находясь в непосредственной близости от Абаскаля. Изумленный тренер хотел вытолкнуть провокатора за пределы нашей технической зоны, а тот, ощутив на себе прикосновение, рухнул на землю и схватился за лицо.

    Арбитр расценил это как физическое воздействие на Беришу и удалил Гильермо. Тогда как игрок грозненцев получил лишь желтую карточку. Почему ВАР не подсказал Кукуляку, с чего все началось – загадка», – говорится в описании эпизода.

    • «Ахмат» одержал победу со счетом 2:1.
    • «Спартак» опустился на седьмое место в РПЛ с 27 очками.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    04.12.2023 11:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +956

      kliker 11 часов назад

      Животные в России нынче в приоритете.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6337

      Дядя Серёжа 13 часов назад

      ВАР смотрит футбол, по идее. То что видел я тренера не красит, устаю я уже от Абакаля и результатов. Может хватит его оправдывать и в глаза поглядеть?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Цугундeр 14 часов назад

      Объятия двумя ногами? Типичное косовское рукопожатие. Уважение к сопернику с надеждой на сотрудничество.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25433

      DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      Судья продажная, козёл он... )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      Napaleon Banapart 14 часов назад

      По какой то "злой иронии" в данный момент произошел технический сбой в работе видеокамер... ВАР не зафиксировал данный эпизод а полагаться на мнение заинтересованных сторон он (ВАР) не имеет основания... (все написанное выше это плод моей буйной фантазии. НЕ более.) ))) #свободу рыжему

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