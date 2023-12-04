Бубнов назвал причину поражения «Спартака» в Грозном

Бывший защитник сборной СССР, футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что причиной поражения московского «Спартака» в гостевом матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» стало то, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не угадал с составом.

«Практически перед каждой игрой «Спартака» многие задаются вопросом: угадает ли с составом Абаскаль. На этот раз явно не угадал. Зобнин на месте крайнего защитника – весьма спорное решение, учитывая, что на поле были еще и Рябчук с Хлусевичем. Роман долго не играл, в состав не попадал, да и вообще привычнее его видеть в другом месте на поле. Не поставил главный тренер и Соболева, который провел хороший матч с «Балтикой». Зато выпустил Игнатова, тот сейчас явно не в лучшей форме. В итоге и Зобнина, и Игнатова пришлось с поля убирать. Убрал и Рябчука, который во многом виноват в ситуации с одним из пропущенных мячей.

При этом могу сказать, что никакого преимущества у «Ахмата» не было. Оно было как раз у «Спартака». Грозненская команда играла достаточно спокойно. В обороне у них был оптимальный состав: вернулся Семенов, без которого были проблемы. В этой игре неплохо смотрелся Тодорович, да и Ковачев – хорошее приобретение. Отмечу и то, что Агаларов появился в старте, значит, нападающий в неплохой форме. Гол забил классный, в своем стиле. Иногда спрашивают: зачем фолить в середине поля? Если бы здесь Пруцев или Литвинов сумели остановить Гамида, то ничего бы у ворот «Спартака» не было. А так от всех убежал и забил.

Пруцев после этого себя здорово проявил в атаке. Мог сам бить, но отвлек внимание защитников, а потом классно покатил на Зиньковского. Правда, затем красно-белые снова пропустили в начале второго тайма. У «Спартака» имелись моменты, подходы, но реализовать их они не смогли. «Ахмат» выстоял, спокойно и без суеты одержал важную для себя победу», – написал Бубнов.