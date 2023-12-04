Уткин объяснил, кому необходимы матчи в декабре и феврале

Спортивный журналист Василий Уткин назвал одну из причин, почему матчи РПЛ проходят зимой.
«И о матчах в декабре, а заодно и в феврале.
Вот вы говорите: давайте начнем пораньше, летом. Давайте начнем попозже, в марте. Ведь время есть!
Иногда ещe именно вот к этому приплетается возврат к системе весна-осень.
Но всe же проще гораздо. Эти матчи совершенно необходимы телевидению. Они позволяют рассчитывать на подписку на «Матч-Премьер» в декабре и феврале, хотя бы частичного сегмента обычных подписчиков.
И это не имеет отношения, кстати, к тому, какая на телевидении администрация. Нормальная деловая логика.
Нужно больше зарабатывать на футболе, тогда и не придется крохи считать», – написал Уткин.
- Матч 17-го тура ЦСКА – «Ростов» прошел на заснеженном поле.
- Из-за снегопада было отложено начало встречи «Локомотив» – «Зенит».
Источник: Телеграм-канал Настоящий РадиоУткин