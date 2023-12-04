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    Уткин объяснил, кому необходимы матчи в декабре и феврале

    Спортивный журналист Василий Уткин назвал одну из причин, почему матчи РПЛ проходят зимой.

    «И о матчах в декабре, а заодно и в феврале.

    Вот вы говорите: давайте начнем пораньше, летом. Давайте начнем попозже, в марте. Ведь время есть!

    Иногда ещe именно вот к этому приплетается возврат к системе весна-осень.

    Но всe же проще гораздо. Эти матчи совершенно необходимы телевидению. Они позволяют рассчитывать на подписку на «Матч-Премьер» в декабре и феврале, хотя бы частичного сегмента обычных подписчиков.

    И это не имеет отношения, кстати, к тому, какая на телевидении администрация. Нормальная деловая логика.

    Нужно больше зарабатывать на футболе, тогда и не придется крохи считать», – написал Уткин.

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    Источник: Телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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