Алдонин дал совет на фоне снежных матчей в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказался о проведении матчей РПЛ в снегопад.

«Есть календарь, переносить матчи уже некуда. Понятно, что это форс-мажор, погодные условия. Даже по системе весна-осень периодически играли такие снежные матчи. Можно только посоветовать строить крыши. У нас достаточно северная страна. Все туры летом ты не сыграешь.

Матч ЦСКА – «Ростов» (2:0) непростой, мяч увидеть сложно, но это часть нашей действительности. На первый план больше выходит не футбол, а силовая борьба за мяч, позиции. Увеличивается травматизм. Большой плюс, что после сегодняшнего матча все живы и здоровы. Но при этом Чалов отлично забил, отдал сегодня. Всe равно обе команды играли в футбол», – сказал Алдонин.