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    Алдонин дал совет на фоне снежных матчей в РПЛ

    Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказался о проведении матчей РПЛ в снегопад.

    «Есть календарь, переносить матчи уже некуда. Понятно, что это форс-мажор, погодные условия. Даже по системе весна-осень периодически играли такие снежные матчи. Можно только посоветовать строить крыши. У нас достаточно северная страна. Все туры летом ты не сыграешь.

    Матч ЦСКА – «Ростов» (2:0) непростой, мяч увидеть сложно, но это часть нашей действительности. На первый план больше выходит не футбол, а силовая борьба за мяч, позиции. Увеличивается травматизм. Большой плюс, что после сегодняшнего матча все живы и здоровы. Но при этом Чалов отлично забил, отдал сегодня. Всe равно обе команды играли в футбол», – сказал Алдонин.

    • Решение о проведении матча принял арбитр Рафаэль Шафеев.
    • У ЦСКА забили Федор Чалов и Виктор Мендес.
    • Чилиец отпраздновал гол в сугробе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.12.2023 17:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +69461

      portero 12 часов назад

      В денежной столице не могут пару стадионов построить с крышей, все на тротуары уходит(каждый год можно переделывать), там больше миллиардов можно украсть!!!!

      0
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      Рейтинг: +22583

      Cleaner 12 часов назад

      Снег в декабре - это не форс-мажор, а НОРМА для России. Только дебилы этого могут не понимать...(((

      0
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