Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Сколько можно?»: Федотов призвал реформировать российский футбол

    «Сколько можно?»: Федотов призвал реформировать российский футбол

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал интервью перед снежным матчем 17-го тура РПЛ против «Ростова».

    – Погода шепчет нам, что пора менять формат. Сколько можно? В декабре все‑таки у нас всe же прохладно. Футбол у нас же для болельщиков, как мы знаем. В этих условиях…

    – То есть «весна – осень»?

    – Почему нет? Когда погода позволяет играть в футбол.

    – Играть или нет?

    – Условия равные для двух команд. Как мы видим, поле сейчас не готово.

    • Метеорологи обещали сегодня в столице рекордный снегопад.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВЭБ Арене».
    • Команды провели кубковый матч на этой неделе (1:1).

    Новости по теме
    Акинфеев прибегнул к трюку из пляжного футбола в снежном матче против «Ростова»
    Карпин одним дерзким словом описал матч ЦСКА – «Ростов» 1
    ЦСКА забил на 4-й минуте матча с «Ростовом»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:09
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20832

      ilichkadr 10 минут назад

      Неужели в 21-м веке сложно крышу раздвижную на стадионах установить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19232

      DVOK68 10 минут назад

      Верно сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Бригадный 23 минуты назад

      У скандинавских стран есть, в принципе, нахрен им ненужные еврокубки. Но чемпионаты происходят весной-осенью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Бригадный 24 минуты назад

      Весна осень это нормальный формат для нашей страны. Летом должен быть разгар чемпионата, а не отпуска у игрочишек с тренеришками. Ну, и, само собой, строить стадионы с крышами и поля с подогревом. И будет фанатам радость!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5912

      ПалкоВводецъ (returned) 24 минуты назад

      Пока нет еврокубков, а их не будет долго, надо переходить на чисто лето. Начинать в середине апреля в южных регионах и заканчивать в октябре. Пара матчей в неделю. А зимой заниматься трансферами, отдыхом и подготовкой к новому сезону. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36888

      VVM1964 > ПалкоВводецъ (returned) 18 минут назад

      Ставлю плюс, не взирая, на "личность" написавшего. Гыгыгы. Добавлю, что в самую жару можно и перерыв сделать можно, времени будет хватать, если НЕСКОЛЬКО туров провести два раза в неделю, в самые лучшие по погодным условиям периоды календаря !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36888

      VVM1964 33 минуты назад

      Я не пойму - у нас действительно столько долбанафтов ??? Почему люди выражаются через жопу ! ((( Вина не в формате ( системе "весна-осень", "осень-весна" ) а в КАЛЕНДАРЕ и ДАТАХ проведения игр ( при этом я НЕ ПРОТИВ перехода на "весна-осень" ), но это вторично и говорить надо прежде всего о том, что играть надо МАКСИМУМ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ !!! , а уже потом об изменении формата, Поменяем формат, но не поменяем КАЛЕНДАРЬ и будем сегодня играть 29 тур а 10 декабря 30 !!! "Девочек надо менять, а не кровати переставлять" !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      biber ru 34 минуты назад

      Крыши строить надо или на юге играть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36888

      VVM1964 > biber ru 33 минуты назад

      И это тоже и прежде всего !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1177

      The only one > biber ru 13 минут назад

      Скорее всего наши бюрократические футбольные "гении" найдут какой нибудь нестандартный выход типа: в холодное время года проводить наш чемпионат в какой нибудь дружественной африканской стране...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6887

      fakeid 38 минут назад

      опять нытьё. в мюнхене вчера отменили матч, но никто там не заикается про весна-осень.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69382

      portero 40 минут назад

      Почему тогда приняли решение играть?
      что за дурь....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Strig 41 минуту назад

      пора и давно! А ОНО ВСЁ ПЛАВАЕТ...

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+