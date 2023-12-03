«Сколько можно?»: Федотов призвал реформировать российский футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал интервью перед снежным матчем 17-го тура РПЛ против «Ростова».

– Погода шепчет нам, что пора менять формат. Сколько можно? В декабре все‑таки у нас всe же прохладно. Футбол у нас же для болельщиков, как мы знаем. В этих условиях…

– То есть «весна – осень»?

– Почему нет? Когда погода позволяет играть в футбол.

– Играть или нет?

– Условия равные для двух команд. Как мы видим, поле сейчас не готово.

Метеорологи обещали сегодня в столице рекордный снегопад.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВЭБ Арене».

Команды провели кубковый матч на этой неделе (1:1).

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