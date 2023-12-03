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  • «Сколько можно?»: Федотов призвал реформировать российский футбол

«Сколько можно?»: Федотов призвал реформировать российский футбол

3 декабря 2023, 14:09
17

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал интервью перед снежным матчем 17-го тура РПЛ против «Ростова».

– Погода шепчет нам, что пора менять формат. Сколько можно? В декабре все‑таки у нас всe же прохладно. Футбол у нас же для болельщиков, как мы знаем. В этих условиях…

– То есть «весна – осень»?

– Почему нет? Когда погода позволяет играть в футбол.

– Играть или нет?

– Условия равные для двух команд. Как мы видим, поле сейчас не готово.

  • Метеорологи обещали сегодня в столице рекордный снегопад.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВЭБ Арене».
  • Команды провели кубковый матч на этой неделе (1:1).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (17)
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Strig
1701601987
пора и давно! А ОНО ВСЁ ПЛАВАЕТ...
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biber.ru
1701602395
Крыши строить надо или на юге играть.
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VVM1964
1701602440
Я не пойму - у нас действительно столько долбанафтов ??? Почему люди выражаются через жопу ! ((( Вина не в формате ( системе "весна-осень", "осень-весна" ) а в КАЛЕНДАРЕ и ДАТАХ проведения игр ( при этом я НЕ ПРОТИВ перехода на "весна-осень" ), но это вторично и говорить надо прежде всего о том, что играть надо МАКСИМУМ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ !!! , а уже потом об изменении формата, Поменяем формат, но не поменяем КАЛЕНДАРЬ и будем сегодня играть 29 тур а 10 декабря 30 !!! "Девочек надо менять, а не кровати переставлять" !!!
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Бригадный
1701602992
Весна осень это нормальный формат для нашей страны. Летом должен быть разгар чемпионата, а не отпуска у игрочишек с тренеришками. Ну, и, само собой, строить стадионы с крышами и поля с подогревом. И будет фанатам радость!
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Бригадный
1701603059
У скандинавских стран есть, в принципе, нахрен им ненужные еврокубки. Но чемпионаты происходят весной-осенью.
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DVOK68
1701603841
Верно сказал.
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ilichkadr
1701603851
Неужели в 21-м веке сложно крышу раздвижную на стадионах установить?
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NewLife
1701604709
Для Дюкова зима приходит неожиданно.
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Опорник1984
1701605053
Делать на стадионах раздвижные крыши -это стоит много денег, не у всех регионах есть такие деньги, только на уровне государственной программы.Но у государства сейчас другие проблемы. Все таки играть надо летом или сокращать летние каникулы. И календарь надо пытаться составлять грамотнее. В первом круге играли в Ростове, а сейчас когда снег пошел и холодно играют в Москве. А наверное можно было сделать на оборот.
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portero
1701605894
Кому это нужно???
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