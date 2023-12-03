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    • «Ахмат» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    «Ахмат» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Спартака», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ахмат»: Шелия, Богосовац, Семенов, Уциев, Тодорович, Тимофеев, Камило, Бериша, Олейников, Ковачев, Агаларов.

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    «Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес, Соболев.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат»«Спартак»

    Ахмат-Спартак смотреть онлай 3 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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