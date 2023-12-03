Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Спартака», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 19:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Богосовац, Семенов, Уциев, Тодорович, Тимофеев, Камило, Бериша, Олейников, Ковачев, Агаларов.

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес, Соболев.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Спартак»