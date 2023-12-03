Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Спартака», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Челикович, Семенов, Тодорович, Тимофеев, Камило, Бериша, Олейников, Ковачев, Агаларов.
Главный тренер: Мирослав Ромащенко
«Спартак»: Селихов, Бабич, Хлусевич, Рябчук, Дуарте, Зобнин, Зиньковский, Промес, Игнатов, Пруцев, Литвинов.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»