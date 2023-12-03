Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Спартака», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Челикович, Семенов, Тодорович, Тимофеев, Камило, Бериша, Олейников, Ковачев, Агаларов.

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

«Спартак»: Селихов, Бабич, Хлусевич, Рябчук, Дуарте, Зобнин, Зиньковский, Промес, Игнатов, Пруцев, Литвинов.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Спартак»