Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Спартака», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 19:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Ахмат»: Шелия, Богосовац, Семенов, Уциев, Тодорович, Тимофеев, Камило, Бериша, Олейников, Ковачев, Агаларов.
Главный тренер: Мирослав Ромащенко
«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес, Соболев.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».