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    • «Челси» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    «Челси» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Брайтона», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Челси»: Санчес, Дисаси, Бадьяшиль, Силва, Колвилл, Стерлинг, Фернандес, Палмер, Галлахер, Кайседо, Джексон.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    «Брайтон»: Вербрюгген, Жулио, Ван Хекке, Вельтман, Хиншелвуд, Педро, Гилмор, Гросс, Митома, Адинга, Фергюсон.

    Главный тренер: Роберто Де Дзерби

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Брайтон»

    Челси-Брайтон смотреть онлайн 3 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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