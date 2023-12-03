Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Брайтона», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Челси»: Санчес, Дисаси, Бадьяшиль, Силва, Колвилл, Стерлинг, Фернандес, Палмер, Галлахер, Кайседо, Джексон.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

«Брайтон»: Вербрюгген, Жулио, Ван Хекке, Вельтман, Хиншелвуд, Педро, Гилмор, Гросс, Митома, Адинга, Фергюсон.

Главный тренер: Роберто Де Дзерби

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Брайтон»